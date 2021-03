Barão de Cocais e Santa Bárbara improvisam leitos dentro de hospitais

A Santa Casa de Santa Bárbara está utilizando um auditório para acomodar novos leitos para o atendimento da COVID-19 (foto: Diário Santa Bárbara/Divulgação) Barão de Cocais e Santa Bárbara estão com o serviço de saúde saturado e dependendo de vagas em cidades mais distantes para acolhimento a pacientes graves. Para que ninguém volte para casa sem assistência, leitos estão sendo improvisados até em auditório de hospital. As cidades deestão com o serviço de saúde saturado e dependendo de vagas em cidades mais distantes para acolhimento a. Para que ninguém volte para casa sem assistência, leitos estão sendo improvisados até em auditório de hospital.



Segundo a direção da instituição, há 10 leitos destinados para o tratamento da COVID-19 atualmente, e o hospital conta com quatro respiradores.



Uma parceria com a prefeitura proporcionou o aumento de mais cinco leitos, que estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (15/3).

Na sexta-feira (12/3), diante do colapso, um paciente de Santa Bárbara que precisava de vaga em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) conseguiu ser transferido para Diamantina, por meio da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





Essa central realiza a remoção hospitalar de pacientes conforme a disponibilidade de leitos nas macro e microrregiões do estado.



Em Barão de Cocais a situação é a mesma. A cidade está com 100% de ocupação nas 12 vagas do Hospital Municipal Waldemar das Dores, único do município.



Pacientes graves esperam vagas pela central do estado.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, todos os pacientes são atendidos, sendo liberados para casa somente aqueles com sintomas leves e que não necessitam de hospitalização.



Mesmo com a sobrecarga dos leitos, todos os pacientes são mantidos no Hospital Municipal, aguardando transferência.

Colapso em Itabira

Barão de Cocais e Santa Bárbara pertencem à microrregião de saúde de Itabira – que conta com 13 municípios para a oferta de hospitais de média e alta complexidade. No momento, não há mais vagas em UTI em nenhum deles.

Itabira tem 47 hospitalizados, sendo 26 em UTI. Três pacientes já foram internados em outros municípios.



Da rede SUS e convênio, 100% dos leitos de UTI estão ocupados e 85% da enfermaria sendo usados.







Dez novos leitos de suporte respiratório para tratamento do novoestão previstos para ampliação do Hospital Waldemar das Dores, mas a prefeitura não informou a previsão para início de funcionamento.