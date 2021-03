Cidades do Centro-Oeste criam alas de estabilização para manter assistência

Hospital de Campanha de Divinópolis atingiu 100% de ocupação na semana passada (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Municípios da Regiãode Minas Gerais estão implantandopara assegurar a assistência a pacientes com quadro clínico compatível com a. Divinópolis, Oliveira e Bom Despacho atingiram 100% de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Bom Despacho é referência para outros seis municípios: Moema, Luz, Serra da Saudade, Dores do Indaiá, Martinho Campos e Estrela do Indaiá.





Até o início da tarde desta segunda-feira (15/3), três pacientes estavam nos leitos de estabilização, que contam com, aguardando vaga de UTI. As 16 existentes no hospital da cidade estavam todas ocupadas.

Quando não há vagas para internação, o município cadastra o paciente na Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). "Essas transferências ficam sob responsabilidade do Estado”, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.



O local para o qual ele será levado é condicionado a disponibilidade de vagas, seja na mesma região ou em outra dentro do estado.

A cidade conta 30 leitos de enfermaria – 22 deles estão ocupados.

Cidade-polo

Em Divinópolis a situação não é diferente. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) conseguiu macas emprestadas para espalhar pelo hospital de campanha que funciona com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Elas serão utilizadas para receber os pacientes até que vagas surjam para transferência.

A unidade recebe pacientes dos 53 municípios da macrorregional, com população estimada em 1,2 milhão de habitantes.



Recentemente, também houve transferência do Alto Paranaíba. Mesmo operando no limite, não há como negar atendimento.



“A UPA é um serviço de porta aberta, caso precise de internação, a regulação do Estado fará a transferência do paciente”, informou.



O hospital que chegou a registrar 100% de ocupação na semana passada, nesta segunda-feira (15/3) estava com 24 dos 25 leitos de UTI Adulto ocupados, 96%.



Dos oito leitos de enfermaria infantil, três estão com pacientes (37,5%). Na enfermaria adulto há 12 leitos disponibilizados, dos quais 11 seguem ocupados (92%).

No Complexo de Saúde São João de Deus, a situação também é preocupante. Os leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI-COVID) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão com 100% de ocupação. O CTI Infantil do SUS tem 40%. Já os de enfermaria do SUS têm 69%.

Oliveira

Oliveira também está apostando nos leitos de estabilização para evitar a desassistência. O município tem 10 vagas de UTI, dos quais nove estão ocupados.



Também possui 20 leitos de enfermaria, com 19 preenchidos. Na sexta-feira (12/3) da semana passada, o único hospital da cidade, São Judas Tadeu, chegou a atingir 100% de ocupação hospitalar, incluindo os leitos da saúde suplementar.

Mesmo quase sem vagas, o hospital segue recebendo pacientes. Uma sala de estabilização foi instalada no pronto atendimento.



“Cada cidade está criando alas em seus hospitais até estabilizar o paciente e surgir a vaga em alguma cidade referência”, explicou a secretaria.



A transferência, quando necessária, é feita pela central de regulação do estado. Até o momento, nenhum paciente da cidade foi transferido.

Centro-Oeste

A Macrorregião Oeste está com 135 leitos de UTIs para tratamento contra a COVID-19 ocupados, ou seja 91,2%. Os dados foram fornecidos nesta segunda pela Secretaria Regional de Saúde (SRS) e são referentes à sexta-feira (12/03).



Já os leitos de enfermaria tinham 92,4% de ocupação, com 219 espaços lotados. Em número gerais, 91,8% dos leitos COVID estavam ocupados.

A SRS informou que, durante a pandemia, os leitos na macrorregião aumentaram 132,1%, saltando de 109 em fevereiro do ano passado para 253 até hoje.



A SRS informou que as transferências de pacientes são acompanhadas pelo Sistema Estadual de Regulação Assistencial do Estado, que de forma ininterrupta atende às solicitações de vagas e avaliam as condições clínicas dos pacientes por meio do Sistema SUS Fácil.

“As 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial do Estado têm como um dos objetivos garantir a alternativa assistencial adequada frente às solicitações de utilização de leitos para procedimentos eletivos e de urgência/emergência aos usuários dos municípios pertencentes a uma determinada área de abrangência”, explicou.

Quando não há oferta dentro da microrregião, que seria o local mais próximo de onde reside, o paciente pode ser transferido para outra dentro da Macrorregião Oeste.



Caso a macro não tenha a oferta do serviço, a Central de Regulação pode acionar outras regiões do estado à procura de vagas.

*Amanda Quintiliano e Ricardo Welbert especial para o EM

