COVID-19: Uberlândia registra 328 mortes em março e supera 10 estados e DF

Uberlândia já registrou mais de 1,4 mil mortes e 74 mil casos (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A primeira quinzena de março foi a mais letal para a população de Uberlândia, no Triângulo, com quase 700 mil habitantes. Com 100% de ocupação de leitos para pacientes com coronavírus, a cidade registrou neste mês 328 mortes e mais de 6 mil novos casos da doença.





No dia 10, o município contabilizou 36 mortes, o maior número em um único dia desde o início da pandemia. O primeiro óbito foi registrado em abril do ano passado. Já são mais de 74 mil infectados e 1,4 mil mortes.





O sistema de saúde está em colapso há vários dias. Segundo o boletim divulgado pelo município, são 795 pacientes internados atualmente na rede pública e privada. As UTIs estão sendo utilizadas por 332 pessoas, enquanto outros 463 se encontram em enfermarias.





Uberlândia também conta com um hospital de campanha, construído no estacionamento do Hospital Municipal, o principal da cidade, com referência para tratamento de COVID-19.





Por determinação do governo de Minas, Uberlândia regrediu para a onda roxa no início do mês, determinando o fechamento das atividades não essenciais e com toque de recolher das 20h às 5h. O objetivo é tentar desafogar os hospitais, criando uma oferta de leitos para novos casos. Desde então, a Polícia Militar tem aumentado a fiscalização para coibir festas clandestinas e comerciantes que burlam as normas do decreto municipal.