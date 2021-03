Polícia Militar encerra cavalgada com 150 pessoas em Araçuaí

Cavalgada foi organizada na comunidade de Córrego Fundo (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Para fazer valer as medidas de isolamento social contra a transmissão do coronavírus, a Polícia Militar foi acionada em Araçuaí, no domingo (14/3), para colocar fim a uma cavalgada, na qual foram reunidas cerca de 150 pessoas, sem o uso de máscaras, segundo a corporação.

A cavalgada, organizada na comunidade de Córrego Fundo, na zona rural de Araçuaí, foi encerrada pela PM devido ao descumprimento de decreto em vigor no município, que proíbe a realização de eventos que provocam aglomerações, com o objetivo de impedir a propagação da COVID-19. Córrego Fundo fica distante 15 quilometros da área urbana.

De acordo com os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí, a cidade, que tem 36,7 mil habitantes, conta 635 casos de coronavirus e com 16 mortes provocadas pela doença. O município enfrenta a superlotação de leitos hospitalares por causa da pandemia. Araçuaí fica situada às margens da BR-367, estrada usada por motoristas das diversas regiões mineiras que viajam em direção às praias do Sul da Bahia, com destaque para Porto Seguro e Ilhéus.

Denúncia

A Polícia Militar recebeu a informação sobre a cavalgada por meio do serviço disque-denúncia. Conforme a PM, os participantes foram encontrados perto de um bar, cujo dono era o organizador do evento. Após a chegada da PM ao local, um serviço de som foi desligado e os cavaleiros se dispersaram. A Polícia Militar informou ainda que orientou o dono do bar sobre o cumprimento do decreto municipal que proíbe aglomerações. Ninguém foi preso.

