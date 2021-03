COVID-19: no 1° dia útil de fechamento do comércio, BH tem lojas abertas

Loja aberta e funcionando normalmente no Centro de BH, nesta segunda-feira (foto: Marcos Viera/EM/D.A Press) comércio de produtos e serviços não essenciais na capital, Esta segunda-feira (8/3) foi o primeiro dia útil depois da nova determinação para fechamento dode produtos e serviços não essenciais na capital, anunciado na última sexta-feira pelo prefeito Alexandre Kalil . O decreto começou a vigorar desde as 14h de sábado (06/03).





Belo Horizonte com as medidas é conter a transmissão do coronavírus, já que a O objetivo da Prefeitura decom as medidas é conter a transmissão do coronavírus, já que a ocupação dos leitos de UTI está em situação crítica na capital

Apesar das restrições, a reportagem do Estado de Minas flagrou, na tarde desta segunda-feira, lojas abertas e outras funcionando a meia porta em algumas regiões da cidade. Foi possível ver clientes saindo de um estabelecimento na rua dos Caetés, com Avenida Afonso Pena, no Centro, e um deles sem máscara.

Clientes saindo da loja na Rua dos Caetés, esquina com Avenida Afonso Pena. Um deles não está usando máscara (foto: Marcos Viera/EM/D.A Press)





Na região da Savassi, lojas também ignoraram o decreto da PBH e funcionaram – algumas normalmente, outras, parcialmente – nas ruas Alagoas, Antônio de Albuquerque e na Avenida Getúlio Vargas.

Lojas abertas na Rua Antônio de Albuquerque, na Savassi (foto: Marcos Viera/EM/D.A Press)





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte “esclarece que intensificou a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto municipal". Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas de combate à COVID-19 estarão sujeitos à interdição e multa no valor de R$ 18.359,66.





Além disso, todo o efetivo da Guarda Municipal está se revezando em turnos para atuar no apoio às ações dos fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental.





A população pode auxiliar o poder público denunciando irregularidades nos canais oficiais da prefeitura (APP PBH, portal de serviços e telefone 156) e ainda conscientizando seus familiares dos riscos da propagação da doença.”





Ônibus cheios

Os ônibus que fazem as linhas do transporte coletivo em Belo Horizonte permaneceram cheios na manhã desta segunda-feira . Os pontos de ônibus e veículos estavam com grande número de pessoas e o movimento era semelhante ao dos dias com funcionamento normal do comércio.

