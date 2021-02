COVID-19: professores de Timóteo fazem greve contra a volta às aulas

Adolescente de escola municipal de Timóteo tem a sua temperatura corporal medida na chegada, procedimento que não garante nada, segundo o Sinsep (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Ipatinga)





A decisão ocorreu durante reunião na noite de quarta-feira (24/2) entre representantes do sindicato e da administração municipal de Timóteo, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo.









A prefeitura informou que esse retorno segue um planejamento estratégico elaborado pela Secretaria de Educação contendo todos os protocolos contra a COVID-19, como aferição da temperatura corporal de alunos, professores e servidores, distanciamento entre as carteiras, disponibilização de dispensadores com álcool em gel, distribuição de máscaras e face shields para os professores e monitoramento permanente.





O sindicato discorda e protesta. “Assim como ocorre em Ipatinga, aqui em Timóteo temos os mesmos questionamentos e preocupações. Quais foram os indicativos científicos e as razões que motivaram essa decisão do prefeito? As famílias têm de decidir se enviam seus filhos para as aulas presenciais com base no achismo e no medo”, informou, em nota.





No informativo sindical, postado em sua rede social, o Sinsep informou que os profissionais das escolas estão inseguros e possivelmente expostos a riscos, muito além do aceitável.





“Enquanto isso, o processo de vacinação, única medida que de fato garantirá o retorno necessário e seguro para as aulas presenciais, acontece de forma pouco transparente e numa lentidão absurda. Nesse cenário, seguiremos em luta pela vida”, informou a nota de protesto no informativo.





Apesar da polêmica, a prefeitura diz que o retorno das aulas teve a aprovação do Conselho Municipal de Educação e do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do Município, que endossou a medida em reunião extraordinária, realizada no dia 20 de janeiro de 2021.

Queda de braço

A prefeitura acusa o Sinsep de tentar impedir a volta das atividades escolares ao protocolar, no dia 18/2, uma representação no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não foi acatada. O MP decidiu pelo arquivamento da representação.





O arquivamento, de acordo com a prefeitura, se deu por não existir relação clara entre a retomada das atividades educacionais presenciais com maior risco de transmissibilidade, não sendo as escolas apontadas como fator preponderante de transmissão.





Durante a reunião com os representantes do Sinsep, foi relembrado que em outros municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, as escolas voltaram a funcionar. No caso de Timóteo, houve adesão consistente à volta às aulas, tanto dos pais como da comunidade, o que reforça a importância da retomada gradativa das atividades para não causar ainda mais prejuízos aos estudantes, segundo a prefeitura.

Mas o Sinsep não abre mão de sua reivindicação principal: a retomada das aulas de forma remota. “A greve poderá ser por tempo indeterminado, caso a reivindicação não seja atendida”, informou o sindicato.





