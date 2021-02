COVID-19: Brasil deve receber 90 milhões de vacinas até abril, diz Zema

Brasil tem apenas 2,92% da população brasileira vacinada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacina de COVID-19 cheguem ao Brasil, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou nesta quinta-feira (25/2), que o país deve receber mais 90 milhões até o final de abril. Segundo o chefe do Executivo estadual, o grupo formado por governadores está em negociação com as fabricantes, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Na luta para que novas doses dadecheguem ao Brasil, o governador de Minas Gerais,(Novo), informou nesta quinta-feira (25/2), que o país deve receber mais 90 milhões até o final de abril. Segundo o chefe do Executivo estadual, o grupo formado por governadores está em negociação com as fabricantes, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal.









Questionado, Romeu Zema informou que está sendo discutida com outros governadores a compra das vacinas. “Nós, governadores, temos conversado muito sobre essa questão. O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), tem liderado o grupo e está em tratativas com diversos fornecedores”, disse.





O chefe do Executivo estadual também destacou que, nos dois primeiros meses de 2021, o Brasil adquiriu 18 milhões de doses. Zema destacou que, até abril, o número vai multiplicar. “Já estão programadas para março e abril 90 milhões de vacinas. Estamos falando de um número cinco vezes maior”, ressaltou. “Se esse compromisso do Ministério da Saúde for cumprido, ficaremos com uma velocidade superior à média da maioria dos países”, concluiu.





Até o momento, o Brasil superou seis milhões de pessoas vacinadas contra a COVID-19, segundo dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Apesar disso, o número corresponde a apenas 2,92% da população brasileira.