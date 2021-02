Nova remessa de 357,4 mil vacinas já está a caminho dos municípios mineiros

Remessa chegou a Confins e seguiu para a Central de Frios de Minas Gerais sob escolta policial (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) vacinas contra a COVID-19 desembarcou em solo mineiro nesta quarta-feira (24/2). O material chegou por volta das 11h30 ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais um lote com 357,4 milcontra a COVID-19 desembarcou em solo mineiro nesta quarta-feira (24/2). O material chegou por volta das 11h30 ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A carga contém 220 mil doses de Covishield, produto desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca e a Fiocruz, e 137,4 mil de CoronaVac, do Instituto Butantan em cooperação com a empresa chinesa Sinovac.



Os frascos seguiram rumo à Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). De lá, serão distribuídos às Unidades Regionais de Saúde (URS) e aos municípios mineiros. O processo terá início ainda nesta quarta-feira (24)





A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que o público a ser atendido, bem como os quantitativos reservados a cada uma das prefeituras, serão divulgados nesta sexta-feira (26/2).





Os imunizantes são oriundos de duas entregas feitas ontem ao Programa Nacional de Imunização (PNI). A primeira, de 2 milhões de doses de vacinas Oxford/AstraZeneca, importadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Instituto Serum, na Índia. A outra é do Instituto Butantan, que enviou 1,2 milhão de doses da CoronaVac.