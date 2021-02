COVID-19: Governador Valadares permanece com as restrições do Alerta Alto

Os bares, durante o Alerta Alto, somente poderão receber 1/3 de sua capacidade. Mas poderão ter música ao vivo, desde que o público fique sentado (foto: Tim Filho/Esp. EM)









Para combater a COVID-19, além de medidas restritivas como essas dos níveis de alerta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prossegue com o processo de vacinação contra a doença. O Município recebeu até o momento 11.706 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, sendo 7.743 para a aplicação da primeira dose e 3.963 para a segunda dose.





Ao todo, de acordo com a SMS, 6.583 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Dentre elas estão: trabalhadores da saúde, pessoas residentes em instituições de longa permanência, idosos de 90 anos ou mais – via drive thru, unidades de saúde e vacinação domiciliar para aqueles que são domiciliados ou acamados –, profissionais que atuam em laboratórios e também aqueles que trabalham no setor funerário. Outras 3.110 pessoas já receberam a segunda dose da vacina.





Confira os níveis

Nível de Alerta Alto: Poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade. A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.





Nível de Alerta Médio: Poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade. A exceção continua sendo as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.





Nível de Alerta Baixo: Poderão funcionar normalmente todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer.

A portaria que manteve a cidade no Alerta Alto foi publicada nesta terça-feira (23/2). Com isso, os estabelecimentos comerciais continuaram com o funcionamento limitado a 1/3 da capacidade total.