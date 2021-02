Zema vai comprar vacina se governo federal não bancar fornecimento

Governador garantiu compra de vacinas caso estratégia traçada pelo Planalto falhe (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.)

Senado trabalha ideia similar

Dinheiro que pode subsidiar vacinas

Osestaduais articulam a compra, no exterior, deA ideia é fazer a aquisição se o Ministério da Saúde não conseguir seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. O debate sobre a possibilidade foi revelado nesta terça-feira (23/02), pelo mineiro Romeu(Novo).Os Executivos estaduais se apoiam, agora, na decisão do Supremo Tribunal Federal () que autoriza as compras regionalizadas, justamente, se houver problemas na estratégia do governo nacional.“O Ministério da Saúde já passou uma projeção de fornecimento de vacinas. Em março, Minas e todo o Brasil devem receber, em um mês, o triplo do primeiro bimestre. Mesmo com essa garantia, nós, governadores, nos unimos e estamos orçando fornecedores no exterior, para que os estados possam comprar. Estamos ampliando o leque. Caso o governo federal não atenda adequadamente, teremos alternativas”, disse Zema, em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).Ainda nesta terça, o governador anunciou a chegada de mais vacinas ao estado. A quantia compõe o lote de 3,2 milhões de doses destinadas a todo o país.Na semana passada, o chefe da saúde federal, Eduardo Pazuello, anunciou o repasse, a todos os estados, de 230,7 milhões de unidades de vacinas até julho. À ocasião, Zema estimou a transferência, à população mineira, de 10% desse quantitativo.Em outra frente, o Congresso Nacional também vai se debruçar sobre a compra de imunizantes por parte dos entes federados. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apresentou projeto que permite que União, estados e municípios assumam os riscos pela aplicação das injeções. O mecanismo pode abrir caminho para que governadores e prefeitos adquiram as doses.A compra de doses por meio da iniciativa privada também é contemplada pelo projeto.Zema esteve na Assembleia para oficializar a devolução, aos cofres do governo, de R$ 80 milhões economizados pelo Legislativo no ano passado. Durante a solenidade, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), afirmou que a quantia pode bancar cerca de R$ 4,7 milhões de imunizantes.