Vacinados, quatro idosos que moram em asilo na Grande BH vão se casar

Os quatro se conheceram no lar de idosos e se aproximaram durante a pandemia de COVID-19 (foto: Lar Maria Clara/Divulgação) Lar Maria Clara, no Centro de Contagem, que se prepara para realizar o casamento de dois casais que se conheceram na casa. “Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.” Assim como cantou Tom Jobim, a troca de olhares foi o início de um amor nascido no, no Centro de Contagem, que se prepara para realizar ode dois casais que se conheceram na casa.









O Lar Maria Clara, que conta com cerca de 60 idosos, teve nove mortes pela doença e outros 36 contaminados. Além da equipe de funcionários, que teve metade infectada pelo novo coronavírus. Agora, todos eles já receberam as duas doses da vacina e vão poder comemorar esta vitória celebrando o amor dos dois casais.





A cerimônia simbólica de casamento será realizada nesta quarta-feira (24/02) e vai contar com tudo que tem direito: padre, uma decoração toda levantada por parcerias com o lar, madrinhas e padrinhos e até mesmo uma banda. Mas, apesar da festividade, ainda não é o momento de relaxar com os cuidados do coronavírus. Por isso, como tem sido desde março – sem visitas –, cada noivo vai poder receber apenas dois membros da família.





Neide Antônia Samos, de 68, e Rodrigo Antônio Bethonico, de 84 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Neide está no asilo desde 2016, enquanto Rodrigo chegou 10 anos antes dela. Já Antônia entrou em 1995 e Geraldo em 2016. Ellen Cristina Gomes, que é terapeuta ocupacional do lar, conta como foi a aproximação deles. “Durante a pandemia, como paramos com muitas atividades, eles ficaram mais próximos e surgiu o romance”, explicou.





“É interessante perceber que, para muitos, a sexualidade não se perde nesta faixa etária. A Neide falava que queria namorar e neste tempo se aproximou do Rodrigo. Enquanto o Bercia sempre pedia uma namorada quando a gente brincava com eles”, ressalta.

Dona Neide conta o fator decisivo para se apaixonar. “Eu não iria namorar alguém que não fosse atleticano”, brincou. Rodrigo, o noivo, foi um dos idosos do lar que teve COVID-19 e precisou ficar em isolamento social por um tempo. Ela contou que ficou aflita nesse período e que foi um alívio quando pôde vê-lo novamente. “Na hora que eu o vi foi a maior felicidade do mundo. Ele é meu homem, meu amor e minha vida”, disse.





Antônia Moura Almeida, 82 anos, e Geraldo Pereira Bersia, de 69 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Já Antônia tem um apelido carinhoso para o amado: “Meu gostoso”, contaram as funcionárias do asilo. Geraldo sempre pedia uma namorada de presente e estava guardando uma aliança para entregar à pessoa certa. E encontrou Antônia. Ele não esconde o sorriso largo quando fala do casamento.

Mesmo após a união, eles decidiram que vão continuar com quartos separados, como é feita a divisão entre gêneros no Lar Maria Clara.