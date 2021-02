Idoso de 102 anos, morador de asilo que teve surto, se recupera da COVID-19

Idoso de 102 anos vence pneumonia e COVID-19 (foto: Reprodução Internet)

Umde 102 anos morador do Lar do Idoso Frederico Ozanam , em, no Sul de Minas, se recuperou da. Ele chegou ficar 15 dias internado na Santa Casa de. O asilo teve surto da doença um dia antes do processo de imunização na cidade.

De acordo com o médico Thales Antônio Vaz Inácio, antes de contrair o novo coronavírus, ‘seu’ Joaquim teve um quadro de pneumonia chegou a ficar internado e conseguiu superar a doença.

“Primeiro ele teve um quadro de pneumonia, não erae ficou internado. Ficamos preocupados por causa da idade. Ele conseguiu sair do hospital e quando ele estava se recuperando no lar dos idosos, a tosse dele aumentou. Fizemos o teste e deu positivo. Colocamos ele em isolamento na instituição, mas teve uma piora no quadro e precisou ser internado novamente”, explica médico.

'Seu' Joaquim deve ser vacinado contra a COVID-19 nos próximos dias (foto: Reprodução Internet)

O idoso reagiu bem ao tratamento e conseguiu mais uma superação. “Ele é um exemplo de superação, de resiliência, uma lição de vida e de esperança. Ele se estabilizou, retornou para a instituição e cumpriu o quadro de isolamento”, comemora médico.

O médico, que participou do tratamento de ‘seu’ Joaquim, informou que ele está bem e deve ser vacinado contra o novo coronavírus nos próximos 30 dias. “Acabei de vê-lo. Ele estava sentadinho, conversando com os colegas, comendo um arroz doce e cantando umas cantigas da época dele. É com muita alegria que a gente viu o quanto que não podemos nos limitar e perder a fé e junto com um trabalho em equipe bem feito é possível vencer”, ressalta.

Surto da doença

O Lar do Idoso Frederico Ozanam sofreu surto da doença antes do processo de imunização em Carmo do Rio Claro. “Infelizmente, são 50 moradores do lar, e 30 contraíram a COVID-19. Nós perdemos quatro idosos e 18, incluindo 'seu' Joaquim, estão curados. Temos outros em isolamento e internados, mas estamos com fé na recuperação”, diz.

Carmo do Rio Claro tem 376 casos do novo coronavírus, sendo 13 mortes em decorrência da doença. Nessa quinta-feira (11/2), o município recebeu 160 novas doses de vacinas contra a COVID-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 122 doses serão destinadas aos idosos a partir dos 90 anos de idade, e 38 doses para os profissionais de saúde, que ainda estão sendo imunizados.

“É importante a compreensão e participação de todos no combate à proliferação do vírus, evitando aglomerações, usando máscara e higienizando as mãos sempre que necessário”, informa prefeitura.