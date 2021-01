COVID-19: idosos testam positivo e não são vacinados em asilo de MG

Idosos testam positivo e não recebem primeira dose da CoronaVac (foto: Reprodução Internet)

Idosos do Lar do, em Carmo do Rio Claro , no Sul de Minas, testaram positivo paraum dia antes dano asilo e não foram imunizados. A instituição realizou os exames depois que funcionários também confirmaram apela doença no começo da semana.

A informação foi divulgada em notanas redes sociais do Lar do Idoso Frederico Ozanam. De acordo com o asilo, dois idosos testarampara o novo coronavírus na última quarta-feira (20/01) e não foram imunizados. Eles seguem isolados com sintomas leves.



“Desde o início desta pandemia tomamos todas as medidas cabíveis para evitar que isso pudesse acontecer. Dentre elas, a realização de testes naqueles que apresentavam algum sintoma relacionado com a doença e, no cumprimento deste procedimento na última sexta-feira (15/01), dois funcionários testaram positivo. No dia 18, outro funcionário com sintomas também testou positivo. Deste modo, além de redobrar os cuidados já existentes, iniciamos os testes nos idosos e infelizmente dois testaram positivo”, diz nota.

O asilo informou que 28 idosos e nove funcionários do setor de enfermagem, que têm contato diário com os idosos, receberam a primeira dose da CoronaVac. Outros moradores do lar também foram testados, mas a instituição não divulgou novos resultados. “Pedimos a todos que rezem por nossos idosos, pelos funcionários e toda diretoria para que mantenham o equilíbrio de espírito neste momento delicado, afinal somos todos uma só família”, ressalta.

A Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro também publicou nota nas redes sociais. “A prefeitura tem prestado total apoio à instituição, disponibilizando a Secretaria Municipal de Saúde para dar total suporte, auxiliando-os no que for necessário, incluindo o fornecimento de médicos e outros profissionais, bem como todos os insumos necessários neste momento”, explica.

Primeiro imunizado na cidade

Primeiro imunizado na cidade recebe a primeira dose no dia de seu aniversário (foto: Ascom/divulgação)

Carmo do Rio Claro recebeu 208 doses da vacina CoronaVac. O primeirofoi o enfermeiro Edgar Felipe Gonçalves Marinho, coordenador no enfrentamento da pandemia. O ato simbólico aconteceu no dia do aniversário dele.

Segundo o último boletim municipal, a cidade tem 267 casos confirmados da COVID-19, sendo nove mortes confirmadas pela doença. “Ainda é necessário tomar os devidos cuidados para evitar a disseminação do vírus e reforçar que a Prefeitura Municipal continuará arduamente no trabalho de fiscalização e conscientização”, disse prefeitura.