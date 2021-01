COVID-19: Varginha soma, só em janeiro, quase metade do total de casos

Casos de COVID-19 avançam em Varginha, e prefeitura tenta endurecer as regras (foto: Prefeitura de Varginha/Divulgação)

O avanço daem Varginha , no Sul de Minas, é cada dia mais expressivo e preocupa as autoridades. Dados do boletim municipal mostram que quase metade do total de casos do novona cidade foram registrados neste mês de janeiro. Para tentar frear a doença, uma lei tornou obrigatório o uso dee a prefeitura decretou que onão será ponto facultativo.

De acordo com o boletim municipal, Varginha soma nesta sexta-feira (22/1) 130 testagens positivas para a doença e três óbitos a mais. O número total cresce para 4.190 pessoas infectadas e 67 mortes pela doença. Além disso, são 65 hospitalizados, sendo 23 confirmados e sete suspeitos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quase 90% dos leitos ocupados.

Pelos dados divulgados é possível observar que, neste mês, o município somou quase metade do total de casos registrados durante toda a pandemia. O boletim municipal mostrou que no dia 22 de dezembro do ano passado, a cidade contabilizava 2.256 casos e 47 mortes confirmadas.

“Reitero a importância das medidas de prevenção. E aquela parcela da população que ainda banaliza essas medidas, é importante está atenta a esse nosso cenário atual. Estamos no mês de janeiro com um cenário muito ruim. Em que o impacto das festividades do fim de ano proporcionou uma aceleração importante de casos, de internações e de desfechos desfavoráveis. Faça sua parte”, alerta o médico infectologista e secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho.



Frear a COVID-19

Para tentar conter o avanço da doença, a prefeitura sancionou a lei que obriga o uso de máscara em Varginha. A medida já está em vigor, e quem for pego andando pelas ruas sem o item obrigatório pode pagar R$ 50 de multa.



A fiscalização será feita, em pontos estratégicos, pelo setor de postura, Guarda Civil e Vigilância Sanitária.

“A intenção não é arrecadar dinheiro; a prefeitura vem fazendo exaustivas campanhas de conscientização das medidas de prevenção a COVID-19, mas infelizmente existe uma camada da população que não usa ou usa incorretamente a máscara, colocando em risco muitas vidas, inclusive dos próprios familiares”, disse o prefeito Vérdi Melo.

Além disso, a prefeitura decidiu que o carnaval não será ponto facultativo na cidade para não haver feriado prolongado, evitando assim viagens e aglomerações que possam aumentar a transmissão do novo coronavírus.



A administração municipal já tinha anunciado que o tradicional 'Banho da Doroteia', que antecede o feriado, foi suspenso.