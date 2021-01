COVID-19: 15 idosos e 8 funcionários testam positivo em asilo no Sul de MG

Asilo de Carmo do Rio Claro vive surto de COVID-19 (foto: Reprodução Internet)

O Lar do Idoso Frederico Ozanan , em, no Sul de Minas, vive surto de. No local, 15 idosos e 8 funcionários testaram positivo para o novo. Na semana passada, a prefeitura divulgou que os internos não receberam a primeira da dose daporque já estavam

De acordo com a prefeitura, a testagem foi feita no asilo depois que três funcionários contraíram a doença. Ao todo, a instituição tem 49 idosos residentes e 27 funcionários, dos quais, 15 idosos e 8 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus.

“Sob a coordenação do Dr. Thales Vaz Inácio, uma estrutura para o isolamento dos pacientes positivados foi montada e uma equipe especial foi designada para atuar de forma preventiva e no tratamento dos idosos e funcionários, além da realização dos testes”, afirma nota da prefeitura.

A prefeitura informou que dos 15 idosos infectados, cinco ainda não apresentaram sintomas. Outros dois foram encaminhados ao hospital e aguardam uma vaga na Santa Casa de Passos.

“Os demais estão em isolamento no Lar do Idoso. A maioria apresenta sintomas leves, necessitando apenas de monitoramento e hidratação. Para isso, o Dr. Thales Vaz Inácio está disponível 24 horas para a entidade”, diz nota.

No dia da imunização na cidade apenas 28 idosos e 12 funcionários foram vacinados. “Os pacientes positivados não foram vacinados, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde”, confirma prefeitura.

A prefeitura ainda informou que está prestando todo apoio ao Lar do Idoso e pede também a cooperação da população. “Quem quiser ajudar com doações pode entrar em contato com a prefeitura ou com o asilo. Neste momento é de suma importância que a população participe ativamente dessa luta, seguindo as medidas preventivas e mantendo o respeito com os profissionais que estão na linha de frente do combate à disseminação do COVID-19”, ressalta.

Carmo do Rio Claro tem 287 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo nove mortes em decorrência da doença.