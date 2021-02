Saiba tudo sobre a vacinação dos idosos entre 86 e 88 anos em BH

O período de vacinação será dividido em dois horários. Os idosos que têm 86 e 87 anos serão vacinados das 9h às 12h. Já para o público de 88 anos, o horário será das 12h às 15h. A separação foi uma medida adotada pela PBH para evitar aglomerações nos postos.

Segundo o executivo municipal, a imunização vai ocorrer em 80 centros de saúde localizados nas nove regionais da cidade.

A prefeitura espera vacinar 24 mil pessoas. Cerca de 48,4 mil doses da CoronaVac estão estocadas para o processo.

De acordo com a PBH, é necessário levar comprovante de endereço, documento com foto e CPF para receber o imunizante. O idoso precisa ficar atento aos documentos.

A prefeitura informou que não é preciso chegar mais cedo ao local de vacinação, pois todos os idosos serão vacinados.

O uso de máscaras é obrigatório. Segundo comunicado da PBH, os postos estarão com funcionamento exclusivo para a vacinação. Portanto, não terá atendimento ao público e nem a aplicação de outras vacinas.

Caso o idoso que faz parte deste grupo prioritário não comparecer neste sábado, ele poderá se vacinar na próxima semana, entre os dias 15 e 19 de fevereiro. Haverá postos de vacinação disponíveis.

Os que têm entre 86 e 88 anos e estão acamados, não precisam sair de casa. A partir desta segunda-feira (15/02), a prefeitura vai abrir um cadastro para o agendamento da vacinação em domicílio. Os idosos maiores de 89 anos estão tendo de fazer o mesmo processo.

Regional Barreiro

Regional Centro-Sul

Regional Leste

Regional Norte

Regional Nordeste

Regional Oeste

Regional Pampulha

Regional Venda Nova

Regional Noroeste

TIRA-DÚVIDAS

Como será a organização da fila para a vacinação?

Os trabalhadores dos centros de saúde já foram orientados e treinados quanto ao acolhimento, orientação e vacinação dos idosos, a fim de evitar filas e aglomerações.

O idoso pode ir acompanhado?

Sim, de preferência por uma pessoa apenas. Nenhum cuidador ou familiar pode ser vacinado junto com o idoso. As medidas de segurança contra o Coronavírus devem ser respeitadas nos postos de vacinação. O uso de máscara é obrigatório.

O que será feito se o idoso não quiser sair de casa para se vacinar por medo de contaminação?

Por enquanto não será vacinado. Neste momento, a vacinação em domicílio é destinada aos idosos, a partir de 89 anos, que realizaram o cadastro.

Existe a possibilidade de vacina por Drive-Thru?

No momento, a estratégia é a que foi divulgada pela Prefeitura.

Será feito triagem ou terá prioridade entre os idosos para evitar aglomeração?

Apenas vacinação por idade. Das 9h às 12h: pessoas com 86 e 87 anos, das 12h às 15h: pessoas com 88 anos.

Pode agendar a vacinação sem estar acamado?

Apenas para idosos a partir de 89 anos.

Se estiver gripado ou com algum outro sintoma, pode vacinar?

Somente não receberão a vacina aqueles pacientes que estiverem com doença aguda febril ou com agudização de condições crônicas (como em caso de crise de asma). Nestes casos, a vacina será adiada até a melhora do quadro do paciente.





Também não serão vacinados os idosos que tiveram COVID-19 há menos de 30 dias. Neste caso, receberão a vacina após 30 dias do início dos sintomas da COVID-19 ou do exame Rt-PCR positivo.

FIQUE ATENTO

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

