Pedro Leopoldo inaugura drive-thru para vacinar idosos com 90 anos ou mais

idosos que estão acamados com a mesma faixa etária, que estão registrados na Secretaria de Saúde, também receberão a primeira dose em casa. Um mutirão com profissionais do SUS foi montado para atender essa população. Um sistema drive-thru foi montado na rua Presidente Kennedy, em frente ao Centro Municipal de Imunização de, Região Metropolitana de Belo Horizonte, para vacinar oscom 90 anos ou mais, nesta sexta-feira (12/02).que estãoacamados com a mesma faixa etária, que estão registrados na Secretaria de Saúde, também receberão a primeira dose em casa. Um mutirão com profissionais do SUS foi montado para atender essa população.

(foto: Divulgação/Prefeitura de Pedro leopoldo)



Desse montante, 312 vacinas serão destinadas ao idosos acima de 90 anos e 108 doses para os profissionais da saúde do serviço privado. As 202 doses restantes serão reservadas para a segunda dose. Desse montante, 312serão destinadas ao idosos acima de 90 anos e 108para os profissionais da saúde do serviço privado. As 202 doses restantes serão reservadas para a segunda dose.

A distribuição, segundo a Secretaria de Saúde, seguiu a Deliberação publicada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, (SES-MG) que orientou a destinação das doses.

Nesse sentido, os profissionais de saúde da rede privada que constam no código Brasileiro de Ocupações e no Plano Nacional de Contingência, (CBO), como por exemplo, autônomos e estagiários que prestam serviço à saúde também serão imunizados. A vacinação para esse público começou na quinta-feira (11/02) e o profissional deve apresentar documento que comprove o vínculo ativo na cidade.

Uma equipe foi montada pelos profissionais do SUS para ir à casa dos idosos (foto: Divulgação/Prefeitura de Pedro Leopoldo) De acordo com a prefeita de Pedro Leopoldo, Eloísa Helena, a Secretaria de Saúde municipal está seguindo todas as determinações do Plano Nacional de Imunização e diretrizes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais.

“As vacinas estão chegando aos poucos em nosso município, assim como em todo o país. Esperamos que as doses cheguem cada vez mais rápido e em maiores quantidades para que possamos imunizar logo todos os pedroleopoldenses. Estamos todos ansiosos, mas é preciso calma neste momento que logo todos estaremos vacinados!”, disse a prefeita.

As duas primeiras remessas de imunizantes foram destinadas a profissionais da linha de frente do combate à COVID-19 que trabalham na rede pública e idosos que vivem em asilos. Segundo a Secretaria de Saúde, todos eles já estão imunizados.