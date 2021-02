Pais convocam manifestação em escolas particulares de BH nesta quinta (18)

Manfestacao de pais e alunos da rede particular de ensino para volta às aulas presenciais, em novembro de 2020 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) manifestação nas escolas particulares para esta quinta-feira (18/2). Eles vão deixar flores e cartazes nas instituições de ensino “em repúdio à negligência com a educação” na capital mineira. PBH sinaliza a possibilidade de retorno presencial das aulas para o início de março. Um grupo de pais de Belo Horizonte e Região Metropolitana convoca umanaspara esta quinta-feira (18/2). Eles vão deixar flores e cartazes nas instituições de ensino “em repúdio à negligência com a educação” na capital mineira. PBH sinaliza a possibilidade dedas aulas para o início de março.









“A gente está vendo uma postura muito fechada por parte das instituições. A falta desse diálogo tem gerado muita insegurança”, destaca Sérgio Teixeira, integrante do grupo de pais.





Ele tem duas filhas no ensino fundamental - uma de 7 anos e a outra de 9. Sérgio compara as escolas a uma clínica para pedir pela reabertura. “O problema é comparar as escolas com os bares, que reabriram. Mas não pode ser dessa forma, temos que comparar com uma clínica”, disse. “Quando a gente entra nesse ambiente, é preciso um protocolo: usar máscara, as pessoas do atendimento também estarem equipadas com proteção, o consultório, que seria a sala de aula, e tem o especialista, que é o professor, também estarem preparados para atender”, explica.





Nos cartazes, eles pedem a volta às aulas: “O coronavírus não pode matar a educação! #voltaasaulas”, escreveram.

Resposta

A Prefeitura de Belo Horizonte sinalizou para a reportagem do Estado de Minas uma possibilidade de retorno das aulas presenciais para março. Para isso, é necessário que os indicadores usados para controlar o novo coronavírus, junto com as autoridades de saúde do município, permitam.





Ainda existe um plano, dividido em três fases: a primeira, que se concentrará nos alunos da educação infantil de 0 a 5 anos. A educação infantil em Belo Horizonte é ofertada nas escolas da rede municipal, nas creches parceiras e, também, na rede particular.





A segunda fase (com alunos de 6 a 8 anos) e a terceira fase (com as crianças de 9 a 14 anos) dependerão também dos estudos e dos índices da Saúde, no que se refere ao controle da pandemia da COVID-19 no município.