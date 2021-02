Pandemia: estradas mineiras têm redução de mortes no carnaval

De acordo com a PM, 7.245 testes de bafômetro foram feitos durante o feriado (foto: PMMG/Divulgação)

Operação realizou 110 prisões por embriaguez em MG





Na primeira semana de fevereiro, foi realizada a terceira fase da Operação Rota Segura, que teve como objetivo o reforço da presença policial e abordagens nos principais trechos com operações de Lei Seca e Blitzen.





Somente nesta primeira semana do mês, “observamos uma redução de 44% no número de acidentes com vítimas”, diz o tenente coronel Fábio.



“Foram realizadas 110 prisões por embriaguez em todo o etado. Além disso, nas operações foram apreendidas 26 armas de fogo, que representam 117% a mais que em fevereiro de 2020. Um total de 29 foragidos da justiça foram recapturados, mais 190%, que no período do ano anterior.





O percentual que mais chama a atenção na primeira semana de fevereiro foi o total de prisões por tráfico de drogas. Um aumento de 800%.



Foram apreendidos 1.865 veículos e 17 veículos roubados recuperados. Foram realizados 4.897 testes de etilômetro. (Com informações de Ivan Drummond)

teve redução dos acidentes de trânsito nasque cortam. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (17/02) pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMRV.De acordo com a corporação, entre 6h do dia 12 de fevereiro até 12h desta quarta, houve uma queda de% dos acidentes de trânsito com vítimas em relação ao ano passado. Também houve uma redução nos números relacionados à batidas com mortes de%.Ainda segundo a corporação, 132 pessoas foram presas por embriaguez, 25 armas foram apreendidas, 11 pessoas foram presas por tráfico de drogas e outras 13 pessoas foragidas da justiça recuperadas.De acordo com a PM, 7.245 testes de bafômetro foram feitos durante o feriado.O balanço da Polícia Rodoviária Federal, que cuida das rodovias federais, como a BR-040 e a BR-381, ainda será divulgado.