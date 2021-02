Homem é preso ao agredir companheira no Bairro Santa Terezinha

A vítima apresentou marcas no pescoço (foto: pixabay/Reprodução)

Mais um caso deengrossaa as estatísticas. Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, de 28, na madrugada desta quarta-feira (17/2), no Bairro, na Região da Pampulha.De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher contou que, por volta das 4h, o companheiro chegou em casa após o trabalho e o casal iniciou uma discussão por conta do horário de chegada.Em um certo momento da briga, a mulher contou que o homem tentou. Com muito medo, ela pulou o portão da casa e se escondeu na casa vizinha até a chegada da polícia.A mulher contou que os dois já namoram há 10 anos e moram juntos há um ano e meio. Essa foi a primeira agressão. Ela apresentava marcas no pescoço. A mulher disse aos policiais que nunca havia sido ameaçada.O homem foi detido. Na versão dele, a mulher o acusou de traição e ela subiu em cima dele e tentou enforcá-lo.Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão de Violência Contra a Mulher.