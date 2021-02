Começa a vacinação dos idosos acamados acima dos 90 anos em Uberaba

No último sábado (13/2), começou a imunização dos idosos acima dos 90 anos e restante dos profissionais de saúde em três drives: Funel, Centro Administrativo e ABCZ (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Os idosos acima de 90 anos acamados, moradores do município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, começaram a ser vacinados a partir da desta segunda-feira (15/2). Além deste público, durante essa semana, a vacinação contra a COVID-19 seguirá com a aplicação dos idosos acima dos 90 anos, em geral, e restante dos profissionais de saúde. Segundo a prefeitura da cidade, ela acontece via drive-thru em duas localidades: Funel e ABCZ; de carro ou a pé, o público-alvo será atendido.

Segundo o último vacinômetro de Uberaba, 10.987 doses da vacina já foram aplicadas na cidade, sendo que foram 9.264 pessoas imunizadas com a primeira dose e 1.723 pessoas com a segunda dose.

De acordo com balanço de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do último fim de semana foram imunizadas 2.135 pessoas (951 idosos acima dos 90 anos e 1.184 profissionais de saúde) em três drives: Funel, Centro Administrativo e ABCZ.

Como será a vacinação dos idosos acima de 90 anos acamados

A partir da manhã desta segunda-feira (15/2) equipes de imunização da Prefeitura de Uberaba iniciaram idas às casas daqueles que são acompanhados pelo Programa Saúde na Família, da Atenção Básica.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, não serão feitos agendamentos para essa operação de vacinação, visto que a condição de acamado garante à equipe que o idoso estará em sua casa e acompanhado ao longo do dia.

Vacinação dos idosos acima de 90 anos e restante dos profissionais da saúde começou neste sábado (13/2)

Os demais idosos acima de 90 anos, que ainda não compareceram aos postos de vacinação,segundo a prefeitura de Uberaba, continuarão sendo vacinados a partir desta segunda-feira, mas apenas no drive da Funel, no bairro Abadia. O local também irá imunizar os profissionais de saúde agendados para tomar a segunda dose da vacina, conforme previsto no prazo estipulado no cartão de vacina. Por enquanto, estão recebendo a segunda dose os profissionais de saúde que atuam na linha de frente dos hospitais que foram vacinados no início da campanha.

“Todos os demais profissionais de saúde que já foram convocados em algum momento para tomar a vacina e ainda não puderam comparecer poderão se dirigir a estrutura montada na ABCZ para receberem a primeira dose.

O drive da ABCZ continuará atendendo, exclusivamente, o público dos profissionais de saúde que vão tomar a primeira dose, das 8h às 16h.

Vale reforçar que novos convites serão realizados ao longo da semana e mesmo as pessoas que estão com o nome na lista ou enquadradas em algum critério de vacinação poderão ficar sem atendimento, caso as doses que já estão em posse do município acabem”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.