COVID-19: Promotor quer explicações sobre fura-fila da vacina em Valadares

A Policlínica Municipal recebeu um grande número de profissionais de saúde na quarta-feira (10/2), tentando tomar a vacina contra a COVID-19 (foto: Tim Filho)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sugeriu durante reunião nessa sexta-feira (12/2), com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares, que fosse divulgada a relação das categorias profissionais e grupos prioritários a serem vacinados contra a COVID-19 no município. O Ministério Público de Minas Gerais () sugeriu durante reunião nessa sexta-feira (12/2), com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares, que fosse divulgada a relação das categorias profissionais e grupos prioritários a serem vacinados contra ano município.









No mesmo dia, o vereador Jamir Calili (Podemos), que é líder do governo na Câmara, disse que era inadmissível a vacinação de profissionais de saúde que não atuam no combate à COVID-19.





"Tem uma coisa muito errada acontecendo. Tem profissionais de saúde, até de clínicas particulares, sendo vacinados e postando nas redes sociais como se tivessem largado na frente, como se isso fosse uma vantagem", disse, em discurso na tribuna da Câmara, durante reunião transmitida pelo Facebook, na página da Câmara de Valadares.





Na reunião com o MP, presidida pelo promotor Randal Bianquini, a secretária municipal de Saúde, Caroline Sangali, esclareceu que a vacinação contra a COVID-19 em Governador Valadares teve início em 19 de janeiro, "sempre adotando todos os critérios determinados pelo Ministério da Saúde no que diz respeito à ordem dos grupos prioritários que foram imunizados até o momento na cidade".





Sangali explicou que são considerados trabalhadores dos serviços de saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos, públicos e privados de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais, compreendendo tanto os profissionais da saúde.

Citou médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.





Informou também que se enquadram nesse grupo, os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde.





A secretária disse que entre os grupos prioritários estão ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.





Explicou que a vacina também poderá ser ofertada a acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Tal definição encontra-se estabelecida no Anexo 2 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabelecido pelo Ministério da Saúde.





De acordo com a secretária, o processo de vacinação é gradativo e há prioridades determinadas pelo Ministério da Saúde, que são respeitadas e seguidas pelo município. Até o momento, todos os vacinados na cidade estão de acordo com o Grupo 1 de prioridades do Ministério.





“As doses que nos são enviadas pelo Governo do Estado, via Superintendência Regional de Saúde, já vêm destinadas com a quantidade para cada público-alvo. Ou seja, nós não podemos e não há possibilidade de privilegiar um grupo no lugar de outro”, disse.



Lista divulgada





Todos os grupos citados pela secretária foram listados no informe divulgado na noite de sexta-feira (12/2) pela Prefeitura, que também divulgou a lista de prioridades com as pessoas que não são da área de saúde.





Residentes em instituições de longa permanência com idade igua ou superior a 60 anos ou maiores de 18 anos com deficiência.

População indígena aldeada, maiores de 18 anos;

Pessoas acima de 90 anos;

Pessoas de 80 a 89 anos;

Pessoas de 75 a 79 anos;

Pessoas de 70 a 74 anos;

Pessoas de 65 a 69 anos;

Pessoas de 60 a 64 anos;

Povos e comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas;

Pessoas com comorbidades (conforme descrição no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a C-19) ou deficiência permanente grave;