Vacinação em MG: 'Não estamos atrasados', diz secretário

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou que não há atraso na vacinação em Minas. Ele apresentou os pontos de atenção do Plano de Vacinação contra à COVID-19, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa nesta quinta-feira (11).





O governo de Minas recebeu 1,17 milhão de doses do Ministério da Saúde. No entanto, até esta quinta, foram imunizadas com a primeira dose 342.152 pessoas. De acordo com o boletim epidemiológico, o estado totaliza 793 mil casos.

O secretário explicou que para saber o número de doses disponíveis, é necessário dividir pela metade o total de doses recebidas, uma vez que são duas doses por pessoas imunizadas. Dessa forma, com o quantitativo enviado pelo Ministério de Saúde, estão disponíveis vacinas para cerca de 687 mil pessoas.





Na avaliação do secretário, não é processo de vacinação ativa, em que as pessoas procuram as unidades de saúde. Ele lembra que pelos grupos prioritários, as equipes de saúde vão até as instituições de longa permanência, para imunizar o público idoso institucionalizado, hospitais e clínicas, para profissionais de saúde. Ele afirmou que o Estado treina as equipes e oferece a estrutura para vacinação, com o envio de insumos, seringas e preparação das salas de vacinação.

Cuidados no carnaval

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, pediu que as pessoas reforcem os cuidados no carnaval. Ele ressaltou que não pode haver aglomeração, para que não resulte em mudança no perfil epidemiológico da pandemia em Minas. Ele alegou que aglomerações podem levar à "reversão do cenário,que começou a se construir de redução dos casos".



O secretário reforçou que a proteção é coletiva, portanto a prevenção é coletiva.