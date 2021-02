Montes Claros divulga plano de vacinação; veja os grupos prioritários

Em Montes Claros estao sendo vacinadas pessoas acima de 85 anos (foto: Sec Saude M Claros/divulgação)

A Prefeitura de Montes Claros (Norte de Minas) publicou no Diário Oficial do Município, na última terça-feira (8/02) decreto que estabelece os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 na cidade. São listados 13 grupos prioritários para a imunização, dos quais 10 são de profiissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a COVID-19, idosos e portadores de deficiências residentes em instituições de acolhimento, asilos e outros idosos divididos em grupos conforme as faixas etárias, em ordem decrescente.





Já foram vacinadas as pessoas acima de 90 anos. Atualmente, estão sendo imunizados os idosos acima de 85 anos. Os professores das escolas públicas e privadas integram o 12º grupo a ser vacinado, logo após o grupo das pessoas com comorbidades.

Na campanha de vacinação em Montes Claros também foram priorizadas pessoas em situação de rua (13º grupo). Nesta terça-feira, a secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que, após a vacinação dos profissionais da linha de frente do enfrentamento da COVID-19, a prefeitura vai ampliar a imunização e atender os demais trabalhadores da saúde do municípios.

Para isso, aguarda a chegada de novas remessas da vacina contra o coronavírus. Dulce Pimenta informou que o início da vacinação dos professores também vai depender da disponibilidade das doses do imunizante no município.

A prefeitura autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas na cidade a partir do dia 4 de março. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Município, divulgado no final da tarde desta quarta-feira (10/02), Montes Claros tem 17.338 casos da COVID-19, com o registro de 263 mortes provocadas pela doença.