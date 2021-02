Morre o quinto paciente de Manaus que estava internado em Uberaba

Momento da chegada de um dos 18 pacientes de Manaus que foram transferidos para o Hospital Regional de Uberaba no dia 24 de janeiro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Morreu na tarde desta quarta-feira (3/2) o quinto paciente de Manaus com a COVID-19, que estava internado no Hospital Regional José Alencar, em Uberaba. Ele era um homem de 57 anos.

Até o momento, segundo a direção do hospital, dos 18 pacientes que vieram para o HR no dia 24 de janeiro em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), seis receberam alta em 28 de janeiro, quando voltaram para o Amazonas em voo comercial, fretado pelo Ministério da Saúde; cinco morreram e sete seguem internados, sendo que destes três permanecem na UTI, sendo dois em estado gravíssimo e um estável. Já os outros quatro pacientes seguem internados na enfermaria.

Ainda conforme a direção do HR, o quinto paciente manauara que morreu estava com 90% do pulmão comprometido e foi intubado no dia 27 de janeiro. “Ao longo desse período, o paciente apresentou choque séptico, além de lesão renal aguda sem condições de realizar hemodiálise, devido à instabilidade hemodinâmica, mesmo com o uso de droga vasoativa.

O paciente, que estava em estado gravíssimo, teve piora importante da complacência pulmonar e trocas gasosas, em acidose respiratória grave, ficando arresponsivo às medidas terapêuticas adotadas, vindo a óbito”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Os pacientes que permanecem no HR de Uberaba seguem em área totalmente isolada. Os familiares são atualizados diariamente, conforme a direção do hospital, sobre a condição e a evolução clínica, bem como o tratamento oferecido a cada um.





A morte do primeiro paciente vítima da COVID-19 que veio de Manaus para Uberaba, um homem de 70 anos, ocorreu na noite de 28 de janeiro. O segundo óbito, um homem de 48, foi registrado na tarde do dia seguinte (29/1). O terceiro paciente, mulher de 44, morreu no sábado (30). E a quarta vítima, mulher de 58, na manhã dessa segunda-feira (1º/2).

“Até o momento, não há o resultado do exame de sequenciamento genético que confirmará, ou não, que esses pacientes estão com a nova cepa do novo coronavírus, identificada no Amazonas. O material foi colhido pelo estado no dia seguinte à chegada deles a Uberaba. A amostra está com a Fundação Ezequiel Dias, responsável pela análise”, informa a direção do HR.