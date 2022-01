Belo Oriente: motos batem de frente e dois motociclistas morrem na LMG-758

As duas motocicletas bateram de frente na LMG-758, em Belo Oriente, deixando os dois pilotos mortos no asfalto (foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma colisão frontal entre duas motocicletas nesta quinta-feira (27/1) causou uma longa retenção no tráfego, nos dois sentidos, na LMG-758, em Belo Oriente, no Vale do Aço. Os dois motociclistas morreram no local.

Robson Gonçalves, 39 anos, e Paulo Ferreira da Silva, 54 anos, são os dois motociclistas mortos no acidente. Renata Aguiar Barreto, 39 anos, que estava na garupa da moto de Robson, foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A LMG-758 é um dos desvios do trecho interditado da BR-381, em direção a Belo Horizonte, passando por Guanhães e Itabira. Mais cedo, pela manhã, um caminhão ficou preso em uma ponte de madeira na estrada de terra entre São Domingos do Prata e Marliéria, caminho muito usado pelos motoristas.

O desvio feito abaixo do trecho engolido pela cratera formada pelo deslizamento de terra no KM 321, da BR-381, foi fechado definitivamente pelo DNIT na tarde desta quinta-feira. O local, que está sob risco de novo deslizamento, estava sendo usado de forma precária por alguns motoristas e motociclistas.

DNIT atua para resolver o problema

Na quarta-feira (26/1), o DNIT informou que os serviços emergenciais de construção de um desvio pavimentado neste trecho, em Nova Era, devem ser concluídos até a primeira quinzena de fevereiro.

O diretor-geral do DNIT, General Santos Filho, visitou o trecho na quarta-feira e disse que “os serviços estão sendo executados com auxílio da disponibilidade de recursos em crédito extraordinário, garantidos pelo governo Federal por intermédio do Ministério da Infraestrutura”. Santos Filho disse que o trabalho das equipes da superintendência do DNIT em Minas Gerais, seguem com responsabilidade e empenho.

No dia 21 de janeiro, técnicos do DNIT identificaram um novo deslocamento do maciço e a continuidade de movimentação de terra no talude do trecho. Após a nova ocorrência, comprometendo inclusive as áreas previstas para o desvio, as obras só puderam ser iniciadas depois da estabilização do local, para garantir a segurança das equipes e dos usuários da rodovia.

Com a interdição total do km 321 da BR-381, entre os municípios de Nova Era e Antônio Dias, o DNIT orienta que os usuários da rodovia utilizem o desvio que sai de Ipatinga e passa pelos municípios de Belo Oriente, Guanhães e Itabira.