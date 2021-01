COVID-19: Viçosa e Ubá iniciam aplicação da CoronaVac

Dorinha, Coordenadora da UTI COVID, foi a primeira pessoa vacinada em Ubá (foto: Divulgação/Prefeitura de Ubá )

Na manhã desta quarta-feira (20/1),, na Zona da Mata, receberam as primeiras doses dacontra a. As primeiras doses foram aplicadas ainda pela manhã, em funcionárias do sistema de saúde.Os dois municípios receberam 5.294 doses da. Diante danecessidade de aplicação de duas doses do imunizante, 2.647 pessoas serão imunizadas.A enfermeira Maria das Dores Ribeiro Modesto, conhecida como Dorinha, coordenadora da UTI COVID, foi a primeira pessoa vacinada em Ubá. A solenidade ocorreu no Hospital Santa Isabel e também forama técnica em enfermagem Sônia Maria Lopes e a médica Andréa Honorato, todas com atuação na UTI COVID.

Logo após o ato simbólico, a vacinação dos profissionais de saúde da cidade teve início, nos hospitais Santa Isabel, São Vicente de Paulo e São Januário.

Confira quem recebe o imunizante na primeira fase:

Trabalhadores na UTI COVID HSI

Trabalhadores da Saúde nos Hospitais Santa Isabel, São Vicente de Paulo, São Januário e Fhemig

Trabalhadores da Saúde na Unidade de Atendimento Municipal COVID-19 (Casa de Oração)

Idosos residentes e trabalhadores da Saúde no Asilo São Vicente de Paulo e Lar João de Freitas

Residentes do Serviço de Residência Terapêutica

Linha de frente das Estratégias de Saúde da Família

Samu

Corpo de Bombeiros

Motoristas do Setor de Transportes Assistenciais da SMS

Servidores do setor de Epidemiologia que atuam direto com os prestadores hospitalares

Linha de frente Policlínica Regional

Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que Ubá já confirmou 5046 casos da COVID-19 e 97 mortes. Atualmente 630 pessoas estão com a doença ativa.





Vacinação em Viçosa

Em Viçosa, a primeira dose da vacina foi aplicada na funcionária de carreira da secretaria de Saúde Maria Auxiliadora Carnelos Oliveira, de 56 anos, lotada na Sala de Vacinas – setor onde atua desde 1995.

Maria Auxiliadora trabalha na sala de vacinas da secretaria de Saúde de Viçosa desde 1995 (foto: Divulgação/Prefeitura de Viçosa )

“O principal sentimento com certeza é de. Enquanto profissional, me sinto segura por poder trabalhar sem um risco iminente de ser contaminada. Sinto-me extremamente valorizada, por ter sido escolhida como a primeira a ser vacinada e reconhecida por meu trabalho de anos imunizando a população viçosense”, relata Maria.

O município recebeu 1.386 doses da vacina. A primeira fase vai incluir todos os profissionais que estão na linha de frente do combate a COVID e os idosos residentes no Lar dos Velhinhos.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município já registrou 2416 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, além de 14 óbitos. Viçosa possui 11 leitos UTI disponíveis para o tratamento da doença e, atualmente, cinco estão ocupados.





