COVID-19: Bom Despacho registra 225 casos confirmados em 11 dias

A cidade já contabiliza mais de 1,3 mil casos de COVID-19 (foto: Facebook Prefeitura de Bom Despacho)

Em 11 dias, Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, registrou 225 casos confirmados de COVID-19. O número é o mais alto registrado desde abril do ano passado. Para tentar frear o avanço da doença, novas medidas restritivas foram adotadas, porém insuficientes. A aglomeração e ausência do uso de máscaras são dois fatores apontados pelo Comitê de Enfrentamento à doença como responsáveis pela piora dos indicadores.

O presidente do comitê, o médico Humberto de Paula e Silva alerta e diz que o aumento de casos é. “É nítido que as pessoas se acostumaram com a situação, perderam o medo da doença e relaxaram, principalmente as que têm entre 20 e 59 anos. Não por acaso é a faixa etária que trabalha e também tem vida social mais ativa”, destacou.

A cidade de pouco mais de 51 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já soma 1.325 confirmações do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 24 pessoas perderam a vida em decorrência da doença, conforme publicado no boletim mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Embora a macrorregião Oeste esteja na onda vermelha do programa Minas Consciente a microrregião de Bom Despacho continuam na amarela. Mesmo com o cenário negativo, o município optou em permanecer da etapa com menos restrições. Entretanto, o médico alertou sobre o risco da cidade avançar para a fase mais restritiva caso não haja conscientização.

“A vida é prioridade nesse momento. Se as pessoas não se conscientizarem, entraremos rapidamente na mais restritiva, a onda vermelha. Toda a macrorregião já está nela”, alertou Dr. Humberto.

Caso isso ocorra, significará o fechamento da maior parte da atividade econômica, podendo funcionar apenas os serviços essenciais, como supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, para citar alguns. Cidades da região, como Divinópolis e Itapecerica já determinaram a suspensão do alvará dos estabelecimentos não essenciais.

Restrições

Medidas mais restritivas foram imposta a partir de um decreto publicado no dia 30 de dezembro. Foram suspensas a realização de festas, eventos sociais e de lazer que aglomerem pessoas.



Já os estabelecimentos como bares restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias e afins, deverão proibir self-service e a entrada de pessoas sem máscara. Eles também deverão controlar a entrada de clientes, manter o distanciamento mínimo exigido entre as pessoas. Músicas ao vivo, som mecânico e qualquer outro tipo de entretenimento estão proibidos.

“Essas medidas serão necessárias para evitar um mal maior. Infelizmente, as pessoas estão se acomodando e deixando de adotar medidas como uso de máscara e desinfecção das mãos. Estão se aglomerando e participando de festas como se não estivéssemos enfrentando uma pandemia. Só vamos vencer esse vírus se todos fizerem sua parte”, destacou o prefeito Dr. Bertolino.

As atividades religiosas presenciais poderão ocorrer, desde que não ultrapassem o tempo máximo de uma hora por cerimônia e o limite máximo de uma pessoa por 4 m².

*Amanda Quintiliano especial para o EM

