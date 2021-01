COVID-19: alta de casos faz Sabará entrar em estado de alerta

Sabará teme explosão de casos por causa das aglomerações e viagens de fim de ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









O alerta foi emitido após uma reunião do Comitê Sabarense de Enfrentamento da COVID-19. “A recomendação do Comitê é que todos redobrem atenção aos cuidados como o uso de máscaras (que continua obrigatório), higienização frequente das mãos e distanciamento social”, disse a prefeitura.





Em um mês, foram confirmados 489 casos em Sabará e 11 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta, a cidade já constatou 2.259 diagnósticos positivos de novo coronavírus e 78 óbitos.





Comércio





O futuro do comércio não essencial, dentro do contexto de alerta, deve ser decidido nos próximos dias. Isso porque, na quinta-feira (7/1), haverá uma atualização do governo de Minas sobre o Minas Consciente - que orienta prefeitos na retomada da economia.



Atualmente, a macrorregião Central, onde Sabará está englobada, está na onda vermelha, a mais restritiva.





, na Grande BH, emitiu, nesta terça-feira (5/1), um alerta em função da alta de casos de. A prefeitura do município está preocupada com a média móvel diária de diagnósticos positivos da doença, somada com o possível reflexo das festas de fim de ano, uma vez que houve aglomerações e viagens.