COVID-19: Mariana entra na fila do Butantan para conseguir vacina

Vacinação em Mariana obedecerá aos critérios de prioridades; 50 profissionais da saúde da cidade estão afastados por causa da doença (foto: Divulgação/Instituto Butantan)

Na corrida para conseguir uma vacina contra a COVID-19, Mariana, na Região Central de Minas Gerais, entra na fila do Instituto Butantan para conseguir 60 mil doses do imunizante. O anúncio foi feito pelo prefeito interino, Juliano Duarte, nessa segunda-feira (04/01).

O recurso para aquisição do imunizante virá do caixa do próprio município, e segundo Duarte, a Secretaria de Saúde de Mariana vai acompanhar e executar todo o processo de implementação das fases de imunização proposta pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Imunização.

“Visando resguardar a nossa população, especialmente aqueles que fazem parte dos grupos prioritários, e após avaliar a viabilidade econômica e o interesse público, assinamos o protocolo de intenção para que a Mariana entre na fila para adquirir a vacina diretamente e garantir o direito o mais rápido possível.”

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Brito, 50 profissionais de saúde estão afastados por causa da COVID-19. "O profissional da saúde está na linha de frente, sem a atuação deles, a situação da cidade pode piorar."

Mariana tem 61 mil habitantes e, de acordo com o boletim epidemiológico dessa segunda-feira, (04/01), 23 pessoas testaram positivo para a doença em 24 horas, somando 3.486 casos e 27 mortes.

O prefeito interino informa também que, a partir desta quarta-feira (06/12), a Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização do comércio na cidade. Além disso, será feito um contrato de emergência em que os agentes de endemias da Secretaria de Saúde possam auxiliar e fiscalizar os bancos bares restaurantes e praças pública com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar de Mariana.