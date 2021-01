Minas registra mais 4.588 casos e 20 mortes por COVID-19 nas últimas 24h

(foto: Estado de Minas)

Os números da COVID-19 seguem em alta em Minas Gerais. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, foram mais 4.588 novos casos e 20 mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. Foi o dia com maior quantidade de novos casos em 2021.





Com isso, o estado chega a 556.692 ocorrências de COVID-19 econfirmados. Todos os 853 municípios mineiros registram casos da doença e já houve mortes em 711 cidades do estado.



A média de idade das pessoas contaminadas é de 42 anos. De acordo com o boletim, 80% das vítimas fatais da doença (9.680 pessoas) tinham mais de 60 anos.



Negros (soma de pretos e pardos) são maioria entre os mortos pela COVID-19: 52%. Outros 41% eram brancos.



Apesar do coronavírus ter infectado mais mulheres no estado (51% das pessoas contaminadas são do gênero feminino contra 49% do masculino), a COVID-19 é mais letal entre os homens. Entre os mortos, 57% são do sexo masculino (6.837) e 43% são mulheres (5.246).