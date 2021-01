Festa em república termina com jovem esfaqueado por causa de cerveja em BH

Crime ocorreu em república na Região da Pampulha, em BH (foto: Pixabay)

Um desentendimento por causa da compra de cervejas foi o estopim para uma tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira em uma república no Bairro Jardim São José, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.









Após apontar a situação, ele afastou e foi conversar com outras pessoas. Nesse momento, ele foi surpreendido por um golpe nas costas. Ao se virar, viu o colega com a faca na mão, pronto para esfaqueá-lo novamente. No entanto, o rapaz conseguiu fugir sem ser atingido e pediu socorro na rua.





As testemunhas conseguiram segurar o agressor até a chegada da polícia. O homem de 31 anos estava agressivo e desorientado. De acordo com a PM, ele disse ter usado cocaína e maconha, além de ter bebido, e disse ter sido ameaçado pela vítima.





Mas, de acordo com a PM, as outras pessoas que presenciaram o crime relataram a mesma versão da vítima. Com uma perfuração nas costas, o jovem foi levado ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul. O estado de saúde dele não foi informado.





O homem detido foi levado para a Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil (Ceflan 4).