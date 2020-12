Caçula se irrita com som alto e mata irmão a facadas em Caeté

Uma briga de irmãos no, em, cidade da, terminou na morte de um homem de 37 anos. Segundo Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela(PM) na noite dessa quarta-feira, o autor, de 33, irritou-se com o som alto que a vítima escutava enquanto tomava banho.

Nesse momento, de acordo com a versão apresentada aos policiais, o caçula alegou que a mãe passava mal e não teve o atendimento do primogênito. Irritado, o homem de 33 anos pegou uma faca, entrou no banheiro e o golpeou com o objeto no peito.