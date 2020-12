Formiga assina protocolo de intenção para facilitar compra de vacinas

A prefeitura estima a compra de 20 mil doses da vacina (foto: Divulgação/Instituto Butantan)

O prefeito de Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais, Eugênio Vilela assinou protocolo de intenção com o Instituto Butantan, de São Paulo, para facilitar a possível. O documento, com data desta terça-feira (29/12), prevê, inicialmente, a aquisição de 20 mil doses que serão direcionadas aos grupos de risco.

Em meio a dúvidas sobre o plano de imunização do Ministério da Saúde, prefeitos têm procurado o instituto como forma de se resguardarem, caso não haja a distribuição pelo governo federal ou seja demorada.que só poderá concluir a venda após o registro da Coronavac na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, está atuando nesta importante questão, mas este protocolo garante a compra das vacinas, caso demore a chegada das unidades ao município”, explicou em nota a Secretaria Municipal de Saúde.

Com a adesão ao protocolo, as vacinas serão, inicialmente, destinadas às pessoas do grupo de risco: aos profissionais da saúde; segurança e aos professores. O município não tem projeção de quando a imunização deve ser iniciada. Isso dependerá dos trâmites legais e das definições do governo federal.

“Esse protocolo é um documento para facilitar a formalização de um futuro contrato de compra”, afirmou o secretário de saúde, Leandro Pimentel.

O imunizante é produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan. A eficácia deverá ser divulgado no dia 07 de janeiro para só então ser feito o pedido de uso emergencial no país. O Plano Nacional de Vacinação inclui a Coronavac.

Redução de casos

Com 1.957 confirmações do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde divulgou nota sinalizando a redução do número de novos casos a partir desta quarta-feira (30/12) em Formiga. A projeção foi baseada em medidas de enfrentamento adotadas a partir do dia 09 de dezembro.

“Desde o dia 9 de dezembro está em vigor um Decreto editado pelo Executivo que dispõe sobre inúmeras ações preventivas. Desta maneira, de acordo com a Câmara Técnica, a expectativa na diminuição do surgimento de novos casos positivos é a partir do dia 30 de dezembro”, informou.

A cidade contabiliza 15.065 notificações desde o início da pandemia, com 322 pacientes que aguardam resultados de exames. Já são 33 mortes em decorrência da doença e outros seis em investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.