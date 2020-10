COVID-19: Sete Lagoas tem bairros com elevação de casos; veja quais

Um novo óbito em decorrência da COVID-19 foi confirmado nesta segunda-feira no Hospital Municipal e outro está em investigação (foto: Google Street View/Reprodução)

No último sábado (3) a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou novo balanço dos casos confirmados de COVID-19 pelos bairros.

O Progresso continua no topo da lista, com 103 casos positivos da doença, quatro a mais do que na semana anterior. Apesar de se manter na liderança, o bairro foi um dos que menos evoluiu nos últimos sete dias.

Em segundo lugar, aparece o, que registrouna última semana, passando de 88 registros positivos, no último dia 26, para 96, no dia 2 de outubro, um

Na semana anterior o Centro aparecia em terceiro lugar, atrás do Jardim Arizona, que caiu uma posição. O bairro foi o que registrou menor quantidade de casos positivos nos últimos sete dias: foram apenas três confirmações de pessoas com coronavírus.

Entre os 10 bairros com maior quantidade de casos é preciso dar destaque ao Carmo I. No levantamento do dia 26, o bairro aparecia na oitava posição, com 67 casos confirmados de COVID-19. Uma semana depois ocupa a sexta posição, com 78 registros positivos, um crescimento de 16,5%.

Ocupação de leitos volta a cair

O boletim epidemiológico municipal, divulgado desta segunda-feira (5), ressaltou que dois novos óbitos por complicações da COVID-19 foram registrados nas últimas 24 horas. Trata-se de dois homens, um de 58 anos que faleceu no domingo no Hospital Nossa Senhora das Graças e outro de 75 anos que morreu nesta segunda no Hospital Municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda investiga uma morte ocorrida no domingo, no Hospital Municipal, de um homem de 84 anos. Assim, o número total de óbitos chega agora a 51. O índice de letalidade da doença em Sete Lagoas continua em 1,8%.

O levantamento também mostrou um aumento de 0,66% nas notificações de novos casos suspeitos. Com isso, a cidade tem hoje 920 pessoas em monitoramento e 9.306 casos negativos, já descartados por exames, desde o início do monitoramento.

No fim de semana foram registrados 22 novos casos de COVID-19, sendo 13 mulheres e nove homens, o que eleva o número de casos positivos a 2.820. Entre eles, 67 pessoas estão em isolamento domiciliar (8% a menos em relação à última segunda-feira, quando 73 pessoas estavam em isolamento domiciliar), 16 se encontram hospitalizadas e 2.686 foram curadas, o que corresponde a 95,2% dos infectados.

Ao todo 35 pacientes estão hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 20 em enfermaria e 15 em UTI. Destes, 23 já testaram positivo para COVID-19, sete tiveram resultado negativo e cinco aguardam resultado de exames. Entre os internados com diagnóstico positivo para coronavírus, 16 são de Sete Lagoas, dois de Caetanópolis, um de Paraopeba, um de Capim Branco, um de Inhaúma, um do estado do Tocantins e um do estado de São Paulo. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID-19 na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 24,6%.

20 bairros com mais casos de COVID-19 em Sete Lagoas

02 de outubro

1- Progresso - 103

2- Centro - 96

3- Jardim Arizona - 93

4- Boa Vista - 90

5- JK - 84

6- Carmo I - 78

7- Montreal - 74

7- Santo Antônio - 74

9- N. Sra. das Graças - 73

10- Interlagos I - 68

11- São Geraldo - 65

12- Nova Cidade - 63

13- Jardim Europa - 58

14- Cidade de Deus - 52

15- Belo Vale I - 48

15- Canaan - 48

17- Santa Luzia - 42

18- São Francisco - 40

18- Verde Vale - 40

20- Mangabeiras - 39





26 de setembro

1- Progresso - 99

2- Jardim Arizona - 90

3- Centro - 88

4- Boa Vista - 85

5- JK - 79

6- Montreal - 71

6- Santo Antônio - 71

8- Carmo I - 67

9- Nossa Senhora das Graças - 66

10- Interlagos I - 63

11- São Geraldo - 58

12- Nova Cidade - 57

13- Jardim Europa - 52

14- Cidade de Deus - 47

15- Belo Vale I - 45

16- Canaan - 43

17- Verde Vale - 38

18- Mangabeiras - 37

18- Santa Luzia - 37

20- Interlagos II - 36