Van tomba após acidente com carro e deixa seis feridos na BR-040, na Grande BH

Apesar do tombamento, as vítimas sofreram ferimentos leves (foto: Divulgação/PRF)

Um acidente entre uma van de passageiros e um carro Fiat Tempra terminou com seis pessoas feridas na BR-040, altura do km 513, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Eles foram encaminhados com ferimentos em estado leve para o Hospital Municipal de Contagem.





7h15 - [BR040] Ribeirão das Neves / BH com fluxo intenso de veículos.

Filas e lentidão deste o acesso a Esmeraldas até o Anel Rodoviário. pic.twitter.com/V5v31CVR14 %u2014 PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) October 5, 2020

A batida aconteceu por volta das 7h e o trecho permaneceu interditado até às 9h20, causando engarrafamentos na região. Por volta desse horário, outro acidente congestionou a rodovia - dessa vez entre os km 527 e 529, entre o Viaduto da Ceasa e o Centro de Distribuição do EPA, mas sem maiores complicações.