Calor infernal em BH: termômetros podem bater os 39°C nesta semana

Previsão é de céu aberto para toda a semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Preparem os ventiladores: a onda de calor que atinge o Brasil terá mais um pico, previsto para o final desta semana. Na capital, embora a previsão para esta segunda (5) seja de um pequeno alívio nas altas temperaturas, a tendência é de elevação e de máxima de até 39°C para a próxima sexta (9), conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









"Há uma frente fria atuando sobre o oceano e uma zona de alta pressão que atua logo atrás dela fez com que ventasse bastante, trazendo mais umidade para a nossa região", explica o meteorologista Ruibran dos Reis. "A onda de calor deu uma enfraquecida, mas a tendência é que volte a fortalecer".





A tendência é de que a onda de calor siga atuando, com essas pequenas variações, até a chegada das chuvas, previstas somente para o dia 12 . "Essa massa de ar já atua há quase 40 dias no estado com essas variações. Primeiro gera ondas de calor, depois enfraquece por frentes frias vindo do litoral. Mas, ainda assim, o tempo deve ficar quente e há chances de novos recordes, tanto em BH como no interior", esclarece.





De acordo com o boletim de previsão do tempo do Inmet, as temperaturas na capital subirão gradativamente ao longo da semana. Para terça-feira (6), a máxima deverá chegar aos 35°C; na quarta (6), aos 37°C, até que, na sexta, poderá chegar aos 39°C. Esses números ainda estão sujeitos a alteração.





Em Minas





A situação segue parecida por todo o estado. Em regiões mais ao interior do continente, como o Triângulo, Norte e Noroeste, não há alívio: máximas previstas para 41°C e 40°C, respectivamente, nesta segunda.





A umidade do ar segue em níveis desérticos em praticamente todas as regiões do estado. Para a semana, a tendência é de manutenção do tempo seco e de elevação nas temperaturas, assim como em Belo Horizonte.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira