Rio Acima: comissão é criada para reabrir escolas na cidade

Escolas de Rio Acima estão fechadas desde 17 de março. Comissão quer criar protocolos de segurança para reabertura (foto: (foto: Google Street View/ Reprodução))

A prefeitura de Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia no Âmbito Escolar, composta por profissionais da educação pública e privada, Conselho Tutelar e órgãos da prefeitura da cidade com o objetivo de elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária para a prevenção à COVID-19 na reabertura das escolas.







De acordo com o decreto municipal, há a necessidade de criação de uma comissão enquanto a pandemia perdurar. A comissão se deu pelo fato de a cidade ter entrado, no mês de setembro, para o programa Minas Consciente, estar atualmente na onda amarela e também considerar a orientação do Conselho Estadual de Educação e da União dos Dirigente Municipais de educação (Undime).





Segundo a moradora Imaculada Ribas, Rio Acima não está preparada para abrir as escolas. A advogada diz que a sobrinha de oito anos estuda na Escola Municipal Terezinha da Silva Cosenza e convive com parentes idosos. “Respondi um questionário fornecido pela escola no início do mês e disse que não era a favor da reabertura das escolas. Não temos estrutura para isso e só devem abrir quando tiver a vacina e medicamentos eficazes para proteger os mais vulneráveis", conta.





Ainda segundo a advogada, o vírus circula solto na cidade. “Perdi uma vizinha para a COVID-19 há 10 dias. Ela morreu após ficar 25 dias internada no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Não é hora de flexibilizar, o vírus está circulando."





Segundo o dado mais atual, de 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio Acima tem 1.250 alunos matriculados no ensino fundamental, 76 professores e seis escolas de ensino fundamental. As escolas estão sem atividades desde 17 de março.

Pesquisas

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) lançou o ‘Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da COVID-19’, que reúne normas e diretrizes para a retomada das aulas em segurança. Segundo o manual, é importante ter atenção ao elaborar protocolos escolares, pois muitos deles são restritos e não contemplam as recomendações científicas e o contexto de cada cidade. Um dos dados a serem observados para a reabertura das escolas é se o número de casos por dia é menor do que um a cada 100 mil habitantes.



Ainda segundo estimativas do IBGE, Rio Acima tem atualmente 10.420 pessoas. Se forem usadas as diretrizes fornecidas pelo Manual da Fiocruz, com base na quantidade de moradores da cidade, teria que haver um caso de COVID-19 a cada 10 dias para considerar segura a reabertura das escolas. De acordo com os boletins epidemiológicos fornecidos diariamente pelo site da prefeitura, no dia 19 de setembro havia 247 casos confirmados. No boletim desta terça feira (29), houve um salto para 257, 10 casos em 10 dias.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação de Rio Acima não respondeu as perguntas.