Governo de Minas libera volta às aulas presenciais em parte do estado

Por conta da pandemia, rede estadual de ensino adotou modelo remoto de atividades. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As aulas presenciais poderão voltar a acontecer em Minas Gerais. O Estado de Minas apurou que o governo do estado vai liberar o retorno das atividades em escolas das cidades que estão na chamada onda verde — zonas onde o risco de contágio pelo novo coronavírus é considerado de menor potencial. O governo oficializou a decisão em coletiva na tarde desta quarta-feira.





Nas últimas semanas, o governo de Minas já havia sinalizado que retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais em solo mineiro seria em breve . Segundo o governador Romeu(Novo), em algumas cidades, já há condições de retorno às atividades nas instituições, esvaziadas desde março deste ano devido à pandemia do novo. Desde então, as aulas têm sido realizadas de forma remota, via TV, rádio, internet ou com disponibilização e busca do próprio material impresso.“Sou da opinião, sim, que nós já temos condições de retornar, porque o número de casos e óbitos têm caído de forma consistente, e hoje temos um ‘colchão’ de segurança na rede hospitalar. Não podemos mais continuar prejudicando alunos, pais, que têm tido trabalho grande, e essa falta de aula causa problema mental nas crianças também, trancadas em casa, sem convivência social. Estaremos fazendo um esforço para que isso ocorra”, disse Zema, em entrevista à Rádio CBN, na manhã de terça-feira (22).Zema também afirmou que as decisões sobre as retomadas seriam baseadas em um protocolo criado em conjunto pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, que será anunciado ainda nesta semana. "Nossa secretária, nesta semana, ainda vai dar uma entrevista coletiva detalhando todo esse plano que está sendo construído neste momento", contou.O governador novamente frisou que qualquer tomada de decisão sobre a retomada das aulas presenciais cabe aos prefeitos. "O próprio STF decidiu que é competência do município deixar ou não um estabelecimento funcionar. O Estado vai orientar, oferecer um protocolo que dará segurança, mas ainda cabe a cada prefeito a decisão".

COVID-19 em Minas



O número de mortos pela COVID-19 em Minas Gerais mais que triplicou nas últimas 24 horas. Foram 133 óbitos, contra 37 registrados na terça-feira (22). A soma de infectados no mesmo período também aumentou significativamente: são 3.081 ante 2.039 contabilizados ontem, alta de 51,1%.





