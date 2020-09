Governo faz reunião para traçar plano de prevenção durante período chuvoso em Minas

Primeira reunião para discutir estratégias para o período chuvoso foi agendada para esta quarta (23) (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)





O debate, que deve ser feito por mais vezes, reúne uma equipe multidisciplinar com secretários estaduais e órgãos colaboradores, além da participação do governador Romeu Zema (Novo), que fez a abertura dos trabalhos. O ponto principal das conversas é alinhar estratégias que serão desempenhadas por cada braço gerido pelo estado, como Defesa Civil de Minas Gerais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros.









Os órgãos fazem parte do Grupo Estratégico de Resposta a Desastres (GER) instituído por Zema em outubro de 2019.





As fortes chuvas que atingiram Minas em janeiro fez com que mais de 200 municípios mineiros decretassem situação de emergência. Cerca de 60 pessoas morreram pelos efeitos do período chuvoso, como deslizamentos de terra.

A chegada daem Minas Gerais está sendo marcada por chuvas, que são características do período e que costumam se estender para o verão. O estado, que sofreu com os efeitos das águas no começo do ano, começa a traçarpara que as cenas registradas no início de 2020 não se repitam. É o que será feito na reunião realizada na manhã desta quarta-feira (23), entre o governo de Minas e outros órgãos.