Chuva refresca tarde de domingo em BH, e Defesa Civil emite alerta: 'Pancadas de curta duração'

A chuva finalmente chegou e refrescou um pouco o ensolarado e quente domingo em. Durante esta tarde, quando os termômetros marcavam 32ºC segundo o), a água começou a cair do céu e aliviar o calor. A, inclusive, chegou a emitir um alerta aos moradores.

“Pancadas de chuva (até 20 mm) de curta duração e localizadas, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de segunda-feira (21)”, divulgou a Defesa Civil, em comunicado. A mínima prevista para BH neste domingo é de 23°C, às 22h, e a umidade relativa do ar ainda continua baixa, com a média de 40%.