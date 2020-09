Calorão acaba e BH vai registrar queda na temperatura

A previsão da semana é de frio, mas domingo permanece um dia de muito calor (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press) Os belo-horizontinos podem voltar a respirar aliviados, pois a meteorologia prevê o retorno da umidade do ar. Após uma semana marcada por calor e umidade baixa, a chegada de uma massa de ar polar pode diminuir a sensação térmica e os próximos dias serão de frio e chuva.









Durante este domingo, a umidade relativa do ar ainda continua baixa, com a média de 40% em BH. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a umidade começa a aumentar nesta segunda-feira, podendo chegar a 95% já na próxima terça. O frio vai marcar presença efetiva na quinta-feira. A previsão é que os termômetros não passarão de 22°C.

Áreas de instabilidade vão ganhar força no Sudeste do país neste domingo. No Sul de Minas Gerais, na região de Cordeiro, vai chover a qualquer hora do dia, além de muita nebulosidade, mas o Sol ainda pode aparecer. No Centro-Sul do estado, o sol aparece forte na parte da manhã com pancadas entre a tarde e à noite. Nas demais áreas, o Sol vai permanecer forte, sem previsão de chuva.