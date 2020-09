Sem previsão de chuva, calor pode aumentar na Grande BH nos próximos dias

Pôr do sol em Belo Horizonte: a duas semanas da primavera, massa de ar continental bloqueia chegada de chuva (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)





Na contagem regressiva para a primavera, que começa oficialmente às 2h23 de 22 de setembro, Dia da Árvore, a Região Metropolitana de Belo Horizonte vive período de altas temperaturas que podem subir ainda mais e chegar aos 33 graus, batendo recordes neste fim de inverno. Um detalhe peculiar é que, entre meados do mês passado e esta primeira quinzena de setembro, a marca dos termômetros foi de um extremo ao outro, passando de 7,7 graus em 20 de agosto à máxima de 31,5 graus registrada ontem na capital. Na terça-feira, foi ainda maior (32,3°C).





"O pior é que a gente olha para o céu e não vê nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Muitas vezes, só vê fumaça de queimadas no mato", lamentou, na tarde de ontem, uma diarista, que seguia à tarde para casa. "Passamos do frio para o quente em pouco tempo", comentou um homem.





A explicação para os extremos, segundo Souza, é que está predominando a chamada massa de ar continental na Região Central do Brasil. "Ela bloqueia a chegada de frentes frias que trazem as chuvas. Se não há nuvem, não há chuvas, o que deixa o clima seco e quente", analisa o meteorologista. Se houver ocorrência de chuva rápida, poderá ser nas regiões Sul e Leste, mas não na RegiãoCentral do estado.





E por que as temperaturas foram do frio extremo às máximas de agora? O meteorologista explica que as baixas temperaturas em agosto decorreram de uma frente fria que chegou trazendo a chuva. Na sequência, veio a massa de ar polar, que fez as temperaturas despencarem. Posteriormente, o "efeito Saara", com a massa de ar continental.





Alerta





A situação fez o Inmet emitir dois alertas para a baixa umidade em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, ele é emitido entre 20% e 12%, já tendo chegado a 19%. Curvelo, na Região Central, e Montalvânia, na Região Norte, tiveram as mais baixas do estado (13%). Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Sul e Central, o aviso é da cor laranja. Quando isso ocorre, é preciso evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Recomenda-se, ainda, umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.





A previsão é que o tempo se mantenha estável em todo o estado ao longo desta semana, favorecendo cenário de céu claro, sem muitas nuvens, e altas amplitudes térmicas: a diferença entre as temperaturas mínima e máxima. A atenção deve ser redobrada, com bastante hidratação e roupas leves, evitando-se a prática de exercícios físicos sob sol forte.