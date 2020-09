Chegada da primavera será de chuva e de alívio no calor em BH e em Minas

Chuva na Praça Sete, coração da capital, nesse domingo (20) (foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press)

Após quase um mês de calor intenso e tempo seco, a chegada da primavera será marcada por queda nas temperaturas e pancadas de chuva em BH e na maior parte do estado até, pelo menos, quarta-feira (23). Para esta segunda (21), a previsão na capital é de pancadas e trovoadas isoladas, e termômetros marcando entre 16°C e 28°C.









Esse refresco, que já vem sendo sentido desde domingo (20), ocorre em virtude de uma massa de ar frio que atua sobre o Sudeste do Brasil. "O início da primavera geralmente é marcado por altas temperaturas e tempo seco. Neste ano foi diferente pela atuação da frente fria, que rompeu o bloqueio da massa de ar quente e seco e favoreceu o aumento da umidade e a queda nas temperaturas", esclarece Anete Fernandes, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Essa massa de ar frio deve começar a perder força na quinta-feira (24), quando as temperaturas voltam a subir e o céu volta a ficar aberto. "Essa semana teremos a amenizada, mas depois o tempo volta a ficar seco, como é típico desta época do ano", completa Anete.





Em Minas





A previsão é amenizar o calor e o tempo seco em todas as regiões do estado - algumas com maior ou menor intensidade. A massa de ar frio será sentida, principalmente, nas faixas centro-sul e oeste mineiro.





A baixa umidade relativa do ar continua prevalecendo nas regiões Norte e Noroeste e nos vales do Rio Doce e Mucuri. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu nublado a parcialmente nublado no Triângulo.





A máxima no estado para esta segunda (21) será de 39°C, no Norte e Noroeste. A mínima foi de 12,5°C, na região serrana do Sul de Minas. No Triângulo, o calor dá uma leve amenizada e a máxima será de 33°C - apesar de elevada, inferior às registradas nos últimos dias.



* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen