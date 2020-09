COVID-19: Matozinhos libera reabertura de bares e atividades esportivas

Matozinhos vem registrando queda nos registros diários de novos casos de coronavírus (foto: Wikipedia/Divulgação)

A Prefeitura de Matozinhos resolveu nesta sexta-feira (18) liberar a abertura de bares, assim como a venda de bebidas alcoólicas, a realização de atividades esportivas ao ar livre e as reuniões.





A flexibilização foi pautada na redução dos novos casos confirmados da COVID-19 nas duas últimas semanas. Enquanto que entre os dias 4 e 11 de setembro foram registrados 31 novos positivados, com uma média diária de 4,42 casos, nos sete dias seguintes apenas 12 casos confirmados foram notificados, média de 1,71 caso/dia.









Os proprietários também estão proibidos de realizar atividades de música ao vivo e de ofertar alimentos na modalidade self service. Internamente, os proprietários de bares devem evitar aglomeração de funcionários, adotando sistema de escalas e revezamento de turnos de trabalho.





Com relação às atividades esportivas, o novo decreto permite a reunião de grupos, desde que realizada em ambientes abertos e sem a presença do público. O organizador do evento deverá ser responsável por garantir que não haja aglomeração, com pessoas além dos atletas. Além disso, todas as pessoas que estiverem no local deverão usar máscaras de proteção.





No caso das reuniões, sejam elas de caráter público ou privado, os organizadores deverão respeitar o limite de 30% da capacidade do espaço, garantir o distanciamento de dois metros entre as pessoas, disponibilizar cadeiras e bancos de uso individual e fiscalizar a entrada das pessoas, a fim de impedir aglomerações no local.

COVID-19 em Matozinhos

De acordo com o boletim epidemiológico municipal emitido nesta sexta-feira, Matozinhos registrou mais um caso confirmado de COVID-19, elevando o número de positivados para 306. Trata-se de uma mulher, moradora do Centro, com 30 anos, que apresentou sintomas leves da doença. Ela foi encaminhada para isolamento domiciliar e está sendo monitorada pela equipe da Secretaria de Saúde.





O município tem também oito mortes confirmadas. Dos positivados, 290 pacientes já se recuperaram da COVID-19; 14 estão em monitoramento e isolamento domiciliar e duas pessoas estão internadas.