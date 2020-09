COVID-19: Muriaé tem salto de casos e três mortes no primeiro dia de onda verde

Em Muriaé, centros de atendimento para COVID-19 foram montados em instituições de ensino, como na Escola Municipal Professor Canedo (foto: Divulgação Prefeitura de Muriaé )

Nesta quinta-feira, 173 pessoas, sendo 146 muriaeenses e 27 moradores de outras cidades estão em tratamento contra a doença no município, o maior índice desde 21 de agosto. Já o número de curados, no mesmo período, ficou limitado a 40. Para a coordenadora da Vigilância em Saúde e responsável pelo acompanhamento dos dados referentes à COVID-19 em Muriaé, a enfermeira Laura Freitas, o aumento do número de casos deve-se a uma subnotificação ainda decorrente do feriado de 7 de setembro.



“As unidades de saúde só repassam e alimentam as informações para nossa base de controle epidemiológico em dias úteis, então, ainda esperávamos esse pico, nessa semana”, afirma. Questionada se achava correto a orientação dada pelo governo e acatada por Muriaé, de migração para a onda verde, a coordenadora ressaltou a necessidade de se manter a prevenção à doença. “Eu sigo as orientações do comitê gestor de crise do COVID-19 do município, que possui uma equipe de técnicos que avaliam as orientações do Estado. A onda verde não é definitiva, é um estado que estamos no momento, por isso devemos continuar vigilantes”, diz.



Por fim, Freitas preferiu não opinar se concorda ou não com a migração para a fase mais permissiva do programa. “Os números mostram a queda de casos confirmados”, disse, referindo-se às estatísticas quinzenais, pelas quais Muriaé apresenta 433 novos casos na última quinzena de julho, 242 na primeira de agosto, 273 na segunda e, até esta quinta-feira, 188 novos casos no acumulado quinzenal.

Zona da Mata

Em Ubá, 32 novos casos foram confirmados e mais duas mortes por COVID-19. Já em São João del-Rei, foram registradas nove novas ocorrências da doença, sem notificação de óbitos.



