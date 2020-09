MP pede suspensão de atividades em mineroduto de Conceição do Mato Dentro

Instalação da mineradora tem atualmente cerca de 600 terceirizados trabalhando na região de Conceição do Mato Dentro (foto: Anglo American/Divulgação)

Nesta terça-feira (8), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça a concessão de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido Liminar para determinar à Anglo American que suspenda suas atividades no mineroduto Minas-Rio, em Conceição do Mato Dentro, por 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão.





Além disso, o promotor de Justiça Rafael Benedetti Parisotto, da Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, requer, alternativamente, a concessão de medida cautelar para que a empresa se abstenha de contratar novos colaboradores, sob pena de multa de R$ 100 mil para cada nova contratação terceirizada em desconformidade com o pactuado junto às secretarias municipais de Saúde de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Congonhas do Norte e Morro do Pilar.









De acordo com o Ministério Público, o município de Dom Joaquim teria informado que 90% dos casos positivados na cidade são de pessoas ligadas à mineradora. Já o município de Morro do Pilar ressaltou sua dificuldade em controlar a circulação de pessoas da mineradora. Segundo eles, a empresa não estaria fornecendo equipamentos aos funcionários.





“As autoridades sanitárias municipais solicitaram a suspensão temporária das atividades porque a empresa não adotou protocolo de testagem preconizado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19); houve falha no processo de testagem e na comunicação com os empregados portadores da Covid-19 e atraso na comunicação com as equipes de Vigilância Epidemiológica; e, ainda, porque as novas contratações aumentam a circulação de pessoas nos municípios sem a devida testagem”, explicou o MPMG.

O que diz a empresa?

Por nota, a Anglo American garantiu que vem cumprindo todos os protocolos de saúde e segurança e medidas sanitárias relacionadas ao Coronavírus, conforme determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Estado de Minas Gerais e municípios da região do Minas-Rio.









No mesmo período, a empresa forneceu testes rápidos e PCRs para a Secretaria de Saúde do município de Conceição do Mato Dentro (MG) e para outros municípios vizinhos às suas operações. A Anglo afirmou ainda que adotou o distanciamento mínimo de dois metros nas áreas comuns, o uso de máscaras, a aferição de temperatura no acesso às operações, colocou cerca de dois mil empregados no Minas-Rio para trabalhar remotamente há aproximadamente seis meses, diminuindo a circulação de pessoas em suas operações.





Sobre o aumento de casos em funcionários da empresa, a mineradora garantiu que nenhum dos casos detectados relacionados à companhia necessitou de internação na região. Garantiu também que os profissionais que estão sendo mobilizados para a região de Conceição do Mato Dentro para os trabalhos de manutenção das operações de minério de ferro estão seguindo os protocolos aprovados pelo Município, realizando exames para COVID-19 em sua cidade de origem, antes da viagem, e passam por novos exames ao chegarem no município de destino. Eles são liberados para o trabalho após avaliação da equipe médica da empresa.





São cerca de 617 pessoas no total, sendo que 340 ficarão hospedadas em Conceição do Mato Dentro e os demais em outros municípios da região. Esses terceirizados deverão seguir todos os procedimentos de saúde e segurança já utilizados para os empregados próprios da companhia e de suas contratadas.





A Anglo American ressaltou que vai responder aos questionamentos do Ministério Público mineiro junto à Justiça.