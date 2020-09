Detento com COVID-19 tenta fugir pela janela de hospital em Poços de Caldas

Detento com COVID-19 tentou fugir pela janela do hospital (foto: Santa Casa de Poços de Caldas)

o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG)

Um dosdo Presídio de, no Sul de Minas, que testarampara a, tentoudade Poços de Caldas. De acordo com, o preso estámas precisou ser internado apósuma lâmina de barbear e um clips de papel.

A fuga aconteceu no último domingo (6), mas foi divulgada nesta terça-feira (8). Segundo o Depen, o preso tentou fugir pela janela, mas foi impedido pelos agentes que faziam escolta no local. “Ele tentou travar a porta do quarto com uma cama hospitalar. Quando um dos agentes entrou no local, o preso quebrou a janela e tentou fugir com a ajuda de lençóis. Em seguida, ele caiu nas telhas e foi capturado”, relatou um dos agentes.

O departamento informou por meio de nota que o detento foi internado em 31 de agosto e seguia em observação no hospital. “Os objetos engolidos foram expelidos na tarde de domingo e o preso retornou para o presídio durante a noite do mesmo dia.”

Ainda de acordo com a nota, o preso deve sofrer penalidades. “A direção da unidade prisional lavrou o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) e comunicado interno, em que determinará sanções disciplinares ao detento. Um procedimento administrativo também será instaurado para apurar o ocorrido”, finaliza.

Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desta terça-feira (8), mais 22 casos do novo coronavírus foram confirmados no Presídio de Poços de Caldas. “Os presos contaminados estão assintomáticos ou com sintomas leves. Eles foram separados dos demais, sendo monitorados pela equipe de saúde. Vale ressaltar que todos os detentos da unidade foram testados, de forma preventiva”, ressalta.