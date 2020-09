COVID-19: Poços de Caldas flexibiliza reuniões e se prepara para feriado prolongado

Poços de Caldas se prepara para feriado prolongado (foto: Prefeitura de Poços de Caldas)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, liberoucom até 30 pessoas que não sejam consideradas. O novo decreto foi publicado nessa quinta-feira (3).

De acordo com a prefeitura, o documento reforça a importância de regras de prevenção, como distanciamento acima de dois metros. “Na hipótese de reuniões de trabalho, onde for imprescindível a participação com mais de 30 pessoas, o organizador deverá priorizar o formato virtual”, trecho do documento.

Novo decerto flexibiliza reuniões (foto: Prefeitura de Poços de Caldas)

Turismo

Mas, na impossibilidade da realização da reunião no formato, o decreto permite o evento presencial. “Desde que tenha plano de contingenciamento aprovado pelo Comitê Extraordinárioobservado o limite de ocupação de 30% da capacidade do local e as normas de segurança sanitária de combate àdo novo”, reforça.

A prefeitura também se prepara para o primeiro feriado após flexibilizar a entrada de turistas na cidade, no dia 14 de agosto. O setor de turismo espera atingir a capacidade máxima permitida de 40% nos hotéis neste feriado nacional da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro.

Teleférico e pontos turísticos seguem fechados (foto: Prefeitura de Poços de Caldas)

Poços de Caldas segue na ondado Programa Minas Consciente e, mesmo durante o feriado, os pontos turísticos vão permanecer fechados

De acordo com Israel Souza Pereira, diretor de Turismo, o setor hoteleiro precisa respeitar esse limite. “Vans e ônibus de excursões seguem proibidos. Para atender essa demanda, barreiras na entrada da cidade vão aferir a temperatura dos visitantes, checar as reservas e controlar a entrada de veículos”, diz.

Ainda de acordo com o diretor, durante o feriado será necessária a colaboração de turistas e também dos moradores. "O turista pode desfrutar da nossa cidade da melhor maneira possível, mas esteja atento aos protocolos de prevenção. A população também precisa ajudar e respeitar as normas de segurança”, completa.

Coronavírus

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Poços de Caldas segue com 889 casos confirmados do novo coronavírus. Até o momento, 22 pessoas morreram em decorrência da doença.

Além disso, os casos confirmados no Presídio de Poços de Caldas continuam crescendo. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou mais 22 casos na manhã desta sexta-feira (4). Ao todo já são 70 pessoas infectadas entre detentos e funcionários.

Casos de coronavírus continuam crescendo no presídio (foto: João Araújo/Poços Já) contaminados estão assintomáticos ou com sintomas leves. “Eles foram separados dos demais, monitorados pela equipe de saúde. Vale ressaltar que todos os detentos da unidade foram testados, de forma preventiva. Os demais custodiados que foram testados positivo já cumpriram período de quarentena e tiveram alta médica”, diz.

Ainda de acordo com a Sejusp, seis servidores também testaram positivo para o coronavírus e estão afastados do trabalho cumprindo a quarentena em casa.