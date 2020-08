COVID-19: Presídio de Poços de Caldas tem mais 38 casos confirmados

Quarenta e oito presos estão infectados pelo novo coronavírus (foto: João Araújo/Poços Já)

Mesmo com as medidas de prevenção node Poços de Caldas, no Sul de Minas, casos denão param de subir. Segundo levantamento feito pela), no fim da tarde deste sábado (22), mais 38estão infectados. Ao todo, são 48 casos entre detentos da unidade prisional.

Os primeiros casos do novosurgiram há uma semana, quando a Sejusp divulgou seis presos contaminados. Na última quarta-feira (19), outros quatro presos e três servidores tiveram a confirmação da doença

Segundo nota enviada pela Sejusp, todos os detentos infectados estão assintomáticos ou com sintomas leves. “Eles foram separados dos demais e estão isolados, sendo monitorados pela equipe de saúde. Os três servidores, que também testaram positivo para o coronavírus, estão cumprindo a quarentena em casa”, diz nota.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou que todos as unidades prisionais de Minas Gerais adotaram um modelo de triagem. De acordo com a Sejusp, 30 unidades de referência foram instaladas para receber os novos detentos, que cumprem quarentena de, pelo menos, 15 dias.

As visitas foram suspensas, mas segundo a Sejusp, os familiares dos presos podem entrar em contato com os detentos por meio de cartas, ligações telefônicas ou videoconferência. As audiências judicias também estão sendo feitas por videoconferência e a escala dos agentes foram ampliadas para evitar aglomeração.

Além disso, as áreas estruturais como celas, pátios, áreas administrativas e técnicas, portarias, guaritas e veículos estão passando por higienização reforçada.

Poços de Caldas tem pouco mais de 167 mil habitantes e segue com 665 casos confirmados de COVID-19. Segundo boletim municipal, 20 pessoas já morreram em decorrência da doença.